Fingeva di aiutare gli anziani al bancomat ma li derubava del denaro prelevato

I carabinieri della Compagnia di Treviso hanno individuato il presunto responsabile di due furti aggravati commessi il 5 giugno ultimo scorso, con analogo modus operandi: verso le 11:00 in Maserada sul Piave, presso uno sportello automatico di istituto di credito, ai danni di un 66enne, durante il quale l’autore del reato si frapponeva fra la parte offesa e il dispositivo erogatore di banconote, riuscendo a sottrarre lasomma in erogazione di 2.000 euro. Alle 18 circa, in Paese, sempre presso un ATM di istituto di credito, ai danni di una 87enne, allorquando, travisato da mascherina chirurgica, il malfattore si appropriava della somma di € 200 appena erogata all’anziana vittima.

Significativi elementi indiziari sono stati infatti raccolti a carico di un 21enne di origini rumene la cui presenza in atteggiamento sospetto, ancora non distante dallo sportello bancario di Maserada, veniva segnalata da un cittadino ai Carabinieri della locale Stazione nella mattinata del 9 giugno successivo ai due “colpi” citati.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma in loco consentiva di identificare il giovane straniero che, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di capi di abbigliamento compatibilicon quelli indossati dall’autore degli episodi delittuosi in argomento (un berretto dei Lakers, una felpa “griffata” ed un paio di occhiali da sole), quindi sequestrati. Sulla scorta anche di ulteriori riscontri raccolti, fra i quali i transiti dell’autovettura in uso all’indagato in circostanze di tempo e di luogo compatibili, in particolare con l’episodio di Maserada sul Piave, il 21enne è stato sottoposto dagli operanti a fermo di indiziato di delitto, convalidato nelle scorse ore dall’Autorità Giudiziaria.