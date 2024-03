Cagnolina gettata dal finestrino dell'auto in corsa: caccia ai responsabili

Un gesto folle ed ignobile ha scosso in queste ore la comunità di Ponzano Veneto: sabato 16 marzo una cagnolina è stata lanciata dal finestrino di un'auto in corsa, avvolta in un lenzuolo, sul perimetro di cava Morganella in via Antiga Sud a Merlengo.

Alla guida dell'auto la persona che aveva deciso di sbarazzarsi della cagnolina probabilmente diventata un peso perché anziana e cieca. Solo la fortuna di un passante che ha sentito i lamenti della povera bestiolina rinchiusa in un sacco ha permesso di recuperare l'animale e metterlo in salvo. Poco distante stavano operando infatti dei volontari dell'Enpa che hanno deciso di saltare la recinzione e prestare i primi soccorsi alla cagnolina (come si vede nel video). Ora l'animale è in cura presso un ambulatorio medico che assiste il Rifugio del cane di Ponzano Veneto. Ritrovata in fin di vita, la cagnolina ha riportato vari traumi alle articolazioni e alla testa segno inequivocabile della violenza subita. Nonostante le cure difficilmente l'animale sopravviverà. Il sindaco Antonello Baseggio ha lanciato quest'appello ai cittadini: «Invito chiunque abbia visto qualcosa a chiamare i carabinieri visto che gli stessi sono appena stati messi a conoscenza di quanto accaduto. Invito inoltre chi conosce questo cane, perchè una casa l'avrà avuta e un vicino di casa anche, a farsi avanti e aiutarci a identificare questa ignobile persona» conclude.