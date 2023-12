Dalla Vigilia a Santo Stefano, colpi in serie a San Biagio e Valdobbiadene

Depredate abitazioni in via Tito Speri e in via Bosco, fallito un assalto a Fagarè nella mattina di Natale. Nella zona delle colline assalti a Ron e San Pietro di Barbozza: tre "topi d'appartamento" immortalati dalle telecamere di videosorveglianza di un'abitazione

Tre colpi riusciti e due falliti. E' il bilancio degli assalti in serie che i ladri, forse un'unica banda, hanno lanciato nel territorio comunale di San Biagio di Callalta tra il giorno della Vigilia di Natale e Santo Stefano. Nel tardo pomeriggio del 24 dicembre, attorno alle 17, è stata svaligiata dai "topi d'appartamento" una casa in via Tito Speri: spariti in particolare monili in oro e orologi. Nel giorno di Natale in vicolo Ossario a Fagarè alcuni malviventi, durante la mattinata, hanno cercato di penetrare all'interno di un'abitazione ma hanno dovuto battere in ritirata. Ieri, giornata di Santo Stefano, un tentativo di furto, poi fallito, si è registrato in via Madonna mentre in via Bosco, a Rovarè, due abitazioni, di altrettante famiglie (una delle quali, di anziani coniugi, si trovava in casa), sono state depredate di monili in oro e altri preziosi. Sempre in zona si registrano tentativi anche in via Rosi e via Pascoli, a Rovarè. Sugli episodi indagano i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta.

Ha intanto fatto il pieno di visualizzazioni il video, pubblicato su Facebook e registrato dalla telecamere di videosorveglianza di un'azienda agricola, che immortala alle 23 del 25 dicembre tre ladri che percorrono in fila indiana strada Centoline a Valdobbiadene. Si potrebbe trattare della banda entrata in azione in queste giornate festive nella frazione di Ron e a San Pietro di Barbozza, in via San Rocco dove i malviventi sono stati però messi in fuga da una residente. Il raid di Natale avrebbe portato a qualche furto di lieve entità e ad alcuni tentativi andati a vuoto anche per il tam tam dei residenti che hanno lanciato l'allarme generale a tutti i residenti vicini. Qualche giorno fa incursioni dei ladri si sono verificate anche a Breda di Piave, sia in centro che nella frazione di Candelù.