Un 32enne scompare nel nulla, ricerche in corso con elicottero e unità cinofile

Dallo scorso fine settimana non si hanno più notizie di un 32enne, residente in via Crevada a Susegana. Domenica scorsa il giovane aveva partecipato ad una festa nella zona delle colline di Collalto per poi allontanarsi a piedi. Da quel momendo di lui si sono perse le tracce. Sulle sue tracce ci sono gli agenti del Commissariato di Conegliano, i carabinieri della stazione di Codognè, i vigili del fuoco e la protezione civile. Nel tardo pomeriggio di ieri ritrovato un paio di scarpe che appartenevano al 32enne. La zona delle ricerche, sorvolata anche da un elicottero dei vigili del fuoco, è passata al setaccio anche dalle unità cinofile. Lunedì era stata controllata la zona del centro commerciale Crevada ma le ricerche non avevano dato esito positivo.