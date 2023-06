Alcol, velocità, cinture: scattano i controlli della polstrada di Treviso per l'estate

Pattuglioni notturni in occasione dei week end ed eventi di richiamo come feste o sagre paesane. Il comandante Simone Morello: «Non faremo agguati». Giro di vita sulle cinture: durante un controllo su 24 veicoli fermati, multate 19 persone che non la usavano

In un recente controllo della polizia stradale di Treviso, su 24 automobilisti fermati, ben 18 conducenti ed un passeggero sono stati sanzionati perchè non indossavano la cintura di sicurezza. E' solo uno dei campanelli d'allarme che spingerà le forze dell'ordine a stringere le maglie dei controlli su questa violazione ma anche sull'annoso problema dell'abuso di acol alla guida e sull'alta velocità, fattori che spesso sono alla base delle tragedia della strada che anche in questo 2023 stanno funestando la nostra provincia (con 25 vittime dall'inizio dell'anno). Per i mesi estivi la polizia stradale ha disposto un piano di controlli straordinari che interesseranno i fine settimana ma si svolgeranno anche durante eventi di richiamo come feste, concerti o sagre. «Non faremo agguati, attività che sarà anticipata da attività informativa»: ha sottolineato oggi. 9 giugno, il comandante della polizia stradale di Treviso, Simone Morello.

«E' una campagna che prevede una intensificazione del sistema dei controlli, un'attività di contrasto alla alterazione e quindi all'assunzione di alcol e stupefacenti alla guida, al mancato utilizzo delle cinture e al rispetto dei limiti di velocità» continua Morello «un'intensificazione dei controlli sotto questi comportamenti scorretti che incidono notevolmente se non totalmente nel fenomeno della violenza stradale e della mortalità».