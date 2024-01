Auto in fiamme nel cortile del condominio, i residenti intervengono per spegnere le fiamme

Minuti di paura nella mattinata di oggi, 20 gennaio, poco dopo le 8, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. Una vecchia Fiat Punto alimentata a gpl che si trovava posteggiata nel cortile di una palazzina di viale Brigata Marche, per causa in corso di accertamento, si è incendiata. I residenti, sentendo le urla del proprietario, sono scesi per cercare di spegnere le fiamme con quanto si poteva trovare a disposizione, spostando le altre auto che si trovavano nei paraggi, evitando in questo modo che il rogo potesse propagarsi ulteriormente. La mobilitazione dei condomini purtroppo non è bastata per salvare la vettura dal fuoco. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme al 115 e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso è intervenuta a Santa Maria del Rovere per estinguere definitivamente il rogo, attraverso del liquido schiumogeno. L'intervento è stato gestito dai pompieri con l'aiuto di due pattuglie della polizia locale che hanno gestito il traffico, rallentato dal restringimento della carreggiata di viale Brigata Marche. Non ancora chiaro cosa abbia provocato le fiamme: si sospetta un corto circuito all'impianto elettrico del mezzo, forse anche a causa delle temperature gelide della scorsa notte.