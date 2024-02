Un'ora di sesso con la squillo a 200 euro, scoperto giro di prostitute per clienti facoltosi

I carabinieri della Compagnia di Treviso, all’esito di articolata indagine sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di una 35enne di origini moldave. La straniera, rintracciata dai militari dell’Arma nelle scorse ore in un residence del trevigiano, è ritenuta responsabile di avere: favorito la prostituzione di alcune giovani di nazionalità moldava e rumena mediante la pubblicazione periodica di annunci su siti web riportanti messaggi e foto delle donne “reclutate” in abiti succinti e indicazioni dei numeri di utenze cellulari da contattare, la disponibilità delle utenze riportate sugli annunci mediante le quali venivano concordate date, orari, luoghi e prezzi delle prestazioni ai clienti, l’accompagnamento delle ragazze al domicilio dei clienti e nei luoghi individuati per gli incontri (un appartamento disponibile nella periferia di Treviso e varie strutture ricettive del veneziano) mediante autoveicoli in proprio uso.

La donna avrebbe inoltre sfruttato l’attività di prostituzione delle ragazze mediante la percezione del 50% degli importi corrisposti dai clienti (indicativamente 150-200 euro l’ora), delle spese di affitto, di trasporto e relative alle inserzioni pubblicate.

L’indagata, come emerso dalle investigazioni dei carabinieri, si occupava anche del reperimento e della cessione di sostanza stupefacente - cocaina - quale “servizio aggiuntivo” per i clienti, dietro pagamento di corrispettivo che andava ad incrementare quello pagato per la prestazione sessuale. Al termine delle formalità di rito l’arrestata è stata associata alla casa di reclusione della “Giudecca” di Venezia.