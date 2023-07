Furti da Toni da Spin e all'Osteria contemporanea: sospetti su un ex dipendente

Con un piccolo piede di porco riesce a forzare la porta d'ingresso del ristorante, fa il giro attorno al bancone e arriva alla cassa: qui, sempre con lo stesso strumento da scasso, riesce ad aprirla e a prendere le banconte lasciate come fondocassa, qualche centinaio di euro. Poi si è dileguato, così come è arrivato. Un blitz di un paio di minuti al massimo. E' quanto racconta il video, registrato dall'impianto di videosorveglianza presente all'interno del ristorante "Toni da Spin" di via Inferiore, nel cuore del centro storico di Treviso. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica ed è già stato denunciato ai carabinieri di Treviso. Il protagonista del filmato, un giovane tra i 20 e i 30 anni, di chiare origini nordafricane, avrebbe già colpito nei giorni scorsi, almeno per quattro volte anche all'interno della vicina "Osteria contemporanea". Il titolare di questa attività, Fabio Zanatta, avrebbe riconosciuto il responsabile: si tratterebbe di un ex dipendente. Venerdì scorso, durante il pomeriggio, un altro furto si era registrato alla pizzeria ristorante "Al Ritrovo" di viale Luzzatti: in questo caso il ladro ha approfittato della pausa pranzo. Non è certo la prima volta che i locali della città vengono presi di mira da ladri-seriali: qualche anno fa un'indagine della squadra mobile aveva portato all'arresto di un giovanissimo che raggiungeva in alcuni casi gli obiettivi da colpire perfino con il taxi o in sella ad una bici, proprio per non attirare l'attenzione dei passanti. Anche in quel frangente forndamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ai locali presi di mira.