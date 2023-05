«E' stato un atto criminale, voglio giustizia per mia sorella»

Si concede ai giornalisti qualche minuto, mostrando tra le lacrime la foto di nozze della sorella Rosanna e di Lino, le vittime della furia omicida di Massimo Pestrin, l'omicida che ieri, 3 maggio, li ha uccisi a pistolettate in casa. Patrizia Trento divideva con la sorella il non semplice compito di assistere l'anziana madre, Rosalia Baggio, gravemente malata e che vive proprio con Patrizia a Cavasagra di Vedelago. «Ci eravamo viste l'ultima volta il 2 maggio (vigilia del duplice omicidio) e aveva comprato i gelati per la festa della mamma» dice la sorella della vittima «dissidi con il cognato? a noi non ha mai detto niente. Mia sorella era una persona espansiva, allegra, gioiosa: lei e Lino erano sposati da più di 10 anni ed erano andati subito a vivere a Paese. Mia sorella seguiva mia madre la mattina e io il pomeriggio. Di Massimo penso che il suo è stato un atto criminale e basta e che voglio giustizia per mia sorella». La madre di Rosanna, Rosalia, è stata avvertita con cautela, viste le gravi condizioni di salute, della tragedia. «Deve ancora farsi l'idea di quanto è successo, non credo che chiamerò i fratelli di Lino, non voglio vederli»: chiude Patrizia.