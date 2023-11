Violenza sessuale di gruppo su due minorenni calabresi: un arresto a Preganziol

Un amore tradito e un branco di giovani calabresi che si muoveva all’ombra della ‘Ndrangheta, autori di una brutale violenza sessuale ai danni di due ragazze della piana di Gioia Tauro, minorenni all’epoca dei fatti e oggi alla soglia della maggiore età.

Il Gip del tribunale di Palmi ha eseguito su richiesta della Procura, lo scorso 31 ottobre, quattro arresti e indagato 16 persone al termine dell'operazione nominata "Masnada". Uno degli arrestati è un giovane calabrese residente a Preganziol, nella Marca. Sono tre in totale le custodie cautelari in carcere notificate dalla Questura di Reggio Calabria oltre a una misura di arresto domiciliare per un altro giovane del branco, al momento irreperibile. Hanno partecipato all’operazione anche il personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, dei Commissariati Distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Polistena, Cittanova e Taurianova, delle Squadre Mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza, e con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, Rende e Vibo Valentia.

L'attività investigativa, svolta anche grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, ha accertato che i tre giovani, tutti legati da parentela a vari esponenti di vertice di cosche di 'Ndrangheta,siano i responsabili di varie violenze sessuali di gruppo avvenuta tra l'estate 2022 ed il corrente anno. Quattro giovani che, adesso, dovranno difendersi dall’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. L’inchiesta, però, è più ampia e coinvolge sedici indagati nei confronti dei quali gli uomini del questore Bruno Megale hanno portato a compimento delle perquisizioni.

Sul branco i riflettori della procura palmese si sono accese per caso. Gli inquirenti e gli investigatori della polizia stavano seguendo ed intercettando alcuni degli indagati per reati diversi da quello dal quale dovranno difendersi. Quando hanno capito davanti a cosa si stavano trovando gli agenti del commissariato di Palmi sono sobbalzati sulle proprie sedie e, posate le cuffie per pochi istanti, hanno informato di tutto il dirigente del commissariato e la procura della Repubblica palmese. Da gennaio dello scorso anno sono stati mesi di febbrili indagini, con il pm De Domenico e il dirigente Viola impegnati anche durante le ferie estive a fare gli opportuni riscontri alle intercettazioni registrate dalle microspie. Tanto che a maggio del 2023 gli investigatori hanno potuto praticamente seguire in diretta uno dei casi di violenza sulle minorenni.