21 Invest: Zanzar acquisisce Pasini e supera i 160 milioni di fatturato

Zanzar, gruppo basato a Grottaglie, attivo nella produzione di sistemi anti-insetto, schermature solari, tapparelle e accessori per la protezione degli infissi (da novembre 2021 nel portafoglio di 21 Invest) ha siglato un accordo per l’acquisizione di Pasini, azienda di Rimini attiva nella produzione di avvolgibili, monoblocchi e altre soluzioni oscuranti e per la chiusura del foro finestra.

L'operazione

Zanzar, guidata dal fondatore Angelo L'Angellotti, vanta una storia di oltre 35 anni nel settore, iniziata con le zanzariere, per ampliarsi con tapparelle, cassonetti, schermature esterne, tende tecniche e d’arredo, pergole e oscuranti; anche mediante le acquisizioni di Croci Italia, I.R.S., Suncover, Stampaggi Industriali, Verelux, Palagina e Proline. Grazie al modello di business flessibile, il fatturato generato dalle esportazioni del gruppo Zanzar ha raggiunto il 30% del totale. Pasini, azienda fondata nel 1983 da Arturo Pasini e diventata punto di riferimento in Italia nel settore con la guida di Giangabriele Pasini, ha sede a Rimini e attiva nella produzione di avvolgibili, sia in alluminio che in PVC, monoblocchi a misura e altre soluzioni di alta qualità per la schermatura del foro finestra. L’azienda vanta un ampio portafoglio di prodotti e, grazie anche a recenti investimenti, è in grado di proporsi ai clienti come unico referente per tutte le soluzioni nell’ambito dell’oscuramento e isolamento termo-acustico degli infissi. Con questa acquisizione, il gruppo Zanzar aggiunge un altro importante tassello nel suo percorso di posizionamento come one-stop-shop a servizio dell’allestimento del foro finestra, acquisendo una realtà che contribuirà in maniera decisiva allo sviluppo del segmento degli avvolgibili, fino ad oggi servito tramite Croci Italia. Nel contesto dell’operazione, è previsto che i membri della famiglia Pasini mantengano i loro ruoli alla guida dell’azienda. A seguito dell’integrazione di Pasini, che segue le recenti acquisizioni di Palagina e Proline, il gruppo Zanzar raggiunge un fatturato superiore ai 160 milioni di Euro, affermandosi sempre più come azienda leader. 21 Invest è stata assistita per gli aspetti legali da Gattai, Minoli, Partners, per la due diligence finanziaria e fiscale da PwC e per la due diligence ambientale da ERM. Pasini è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio DGRLEX e per gli aspetti fiscali e finanziari dai professionisti Alessandro Spasa e Stefano Carta.

I commenti

Angelo L’Angellotti, amministratore delegato di Zanzar, spiega: «Diamo il benvenuto nel Gruppo a una realtà di eccellenza quale Pasini, sicuri che potrà dare un prezioso contributo all'espansione, e altrettanto certi di poterla aiutare a proseguire lungo il percorso di crescita tracciato negli anni dalla famiglia Pasini, accelerandone ulteriormente lo sviluppo e il rafforzamento, grazie anche alle numerose opportunità di sinergie tra le nostre realtà».

Giangabriele Pasini, amministratore delegato di Pasini, aggiunge: «Sono felice di entrare a far parte, insieme a tutta la mia squadra, di questo progetto di consolidamento del settore, sostenuto da 21 Invest. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo per il prossimo ulteriore sviluppo di Pasini e di tutto il Gruppo Zanzar».

Alessandro Benetton, Presidente e Fondatore di 21 Invest, conclude: «Questa operazione conferma la bontà del percorso di sviluppo condiviso che stiamo sviluppando con Zanzar che, oltre alla crescita organica, vede nel consolidamento del settore una leva importante di creazione di valore. Siamo focalizzati nel gestire al meglio l’integrazione delle tre aziende entrate a far parte del nostro Gruppo negli ultimi sei mesi, ma rimaniamo costantemente alla ricerca di altre eccellenze che possano contribuire ulteriormente a questo ambizioso progetto di sviluppo».