Completato l'album Panini, premiati dall'azienda Cag i tre più veloci

Hanno completato il loro album Panini in tempi record e ora potranno assistere da protagonisti a una gara di Motomondiale i tre vincitori del concorso lanciato nel settembre scorso da Cag Tecnologie Meccaniche di Borgo Valbelluna: un contest andato oltre ogni più rosea aspettativa e che si rivolgeva sia ai dipendenti della fabbrica che alla popolazione bellunese. L’azienda aveva infatti promosso l’iniziativa per celebrare l’ingresso del suo marchio e dei suoi colori - il bianco e il blu - nella storica pubblicazione Panini con una “figurina” dedicata alla moto del team vicentino Speedup, di cui Cag è sia sponsor principale che produttrice di alcune componenti.

«Siamo stati travolti da messaggi e richieste, anche da fuori provincia, non ci aspettavamo tutto questo interesse» rivela soddisfatto Gianfranco Castellan, amministratore unico di Cag «Gli stessi edicolanti ci hanno confermato un aumento delle richieste di figurine mai vista negli ultimi anni». Questione di numeri ma anche di tempi: «Avevamo messo in conto di chiudere il concorso a fine gennaio e invece abbiamo già i vincitori. Sono stati tutti velocissimi» prosegue Castellan, che nei giorni scorsi - accanto alla direttrice generale Martina Savi - ha premiato i primi a presentarsi in azienda con l’album Panini dedicato ai Campionati mondiali di moto “finito”. Tra i dipendenti ha vinto Paolo Cambruzzi, classe 1986, originario di Fonzaso ma residente a Feltre. Nella categoria dedicata invece ai residenti della provincia sono stati premiati in due: il pontalpino Fabio Burigo, 43 anni, e la giovanissima Alice Ciet, 19 anni, di Mel (Borgo Valbelluna). «Burigo e Ciet sono arrivati praticamente lo stesso giorno con il loro album completato a pochi minuti l’uno dall’altra. Incredibile» spiega Castellan.

I premiati si aggiudicano due pass “paddock” a testa: questo significa che - accanto a un loro accompagnatore - potranno assistere a una gara del Motomondiale 2024 a scelta nell’area dedicata alle squadre e agli interventi di manutenzione. Intanto, il 2023 per Cag si sta chiudendo nel migliore dei modi, sia sotto l’aspetto sportivo che economico. Il team Speedup ha infatti chiuso la Moto2 al secondo posto della classifica costruttori, risultato al quale la tecnologia Cag ha contribuito in maniera significativa. “È una grande soddisfazione per tutto il nostro staff”, afferma l’amministratore unico. E poi ci sono i numeri: Cag, nelle sue divisioni Tecnologie Meccaniche e Compressori, conta 43 dipendenti, tutti altamente specializzati, per un fatturato complessivo che si è stabilizzato tra gli 8,5 e i 9 milioni di euro. «Nel corso del 2023 abbiamo introdotto quattro nuove figure e due sono in ingresso» illustra Castellan «Per noi è il miglior modo per crescere costantemente e continuare a innovare: questa è la nostra forza». L’azienda bellunese - con trent’anni di attività alle spalle - è quindi sempre più leader nel settore delle lavorazioni meccaniche, dell'automazione, della progettazione e produzione di macchine industriali; un’altra eccellenza tutta bellunese nei grandi circuiti internazionali.