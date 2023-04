Breton assume: oltre 40 posti di lavoro per area produttiva e post-vendita

Breton ricerca almeno 40 nuove risorse per rafforzare l’organico dell’area produzione e del servizio di assistenza tecnica post-vendita. Le nuove figure per cui è in corso la selezione saranno inserite a partire dal mese di maggio - giugno 2023. A dare notizia delle nuove assunzioni è l’Ing. Chiara Toncelli, chief operating officer (COO) del Gruppo Breton, leader internazionale nella progettazione e produzione di macchine e impianti industriali d’avanguardia con quasi 1000 dipendenti.

I profili ricercati

Si ricercano profili meccatronici con capacità di lettura del disegno meccanico e conoscenze (almeno di base) elettriche/elettroniche. Oltre a titoli di studio di periti meccanici ed elettronici e softwaristi, vengono presi in considerazione anche titoli di studio affini, con volontà di mettersi in gioco ed imparare, partecipando attivamente ai percorsi di formazione interna offerti dall’azienda. «I nuovi posti di lavoro saranno disponibili a Castello di Godego, sede operativa principale dell’azienda”, comunica il direttore operativo Ing. Chiara Toncelli. «Le selezioni sono aperte a persone provenienti da ogni parte d’Italia. L’azienda, infatti, mette a disposizione dei lavoratori anche alloggio e sostegno al trasferimento per i primi 3/6 mesi. I candidati selezionati potranno lavorare in un’azienda solida, che investe in Italia ed i cui prodotti vengono riconosciuti come simbolo di innovazione tecnologica nel settore di riferimento a livello mondiale».

Come candidarsi

Gli interessati possono visitare la sezione “Careers” del sito www.breton.it . Da qui è possibile conoscere le posizioni aperte (https://breton.it/it_eu/careers/opportunita-di-lavoro) e candidarsi, caricando il proprio CV attraverso il link “apply now”.

Il trend

Il fatturato di Breton, che ha segnato 260 milioni di euro nel 2022, è in crescita. «Il capitale umano è per noi strategico per lo sviluppo, per continuare ad innovare e far fronte alle nuove importanti commesse» le parole dell’ing. Luca Toncelli, presidente del Gruppo. «Siamo confidenti che, nonostante le persistenti difficoltà nel reperimento di materiali e componenti, con l’impegno e la determinazione di tutte le nostre risorse riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi per le nostre linee di business».

Continuano anche gli investimenti nella Breton Academy tramite assunzioni di neodiplomati con contratti d’apprendistato

Oltre alle selezioni aperte di cui sopra, Breton rilancia l’iniziativa “Breton Academy” in due edizioni distinte. Sono 6 i giovani neodiplomati già selezionati nel corso del primo trimestre 2023 ai quali è stata offerta l’opportunità di prendere parte alla “Spring Academy” in partenza a maggio 2023 attraverso un’assunzione a tempo indeterminato con un percorso di apprendistato. Sono invece 15 i talenti che verranno selezionati entro Giugno 2023 per l’edizione di “Breton Academy” in partenza da Settembre 2023.

In entrambi i casi, il percorso di inserimento in azienda prevede attività formative personalizzate - teoriche e pratiche on the job attraverso job rotation in tutte le aree produttive e di assistenza tecnica post-vendita - in base all’indirizzo di studi ed alle attitudini personali dei ragazzi, con l’obiettivo finale di rafforzarne le competenze nel ruolo di “Technical Specialist”. “Breton continua ad investire in questo progetto, ormai consolidato, in quanto crede fermamente nella forza del programma Academy come “vivaio”, in cui giovani Talenti si certificano e si qualificano attraverso un percorso formativo specialistico per diventare i Tecnici del futuro - sottolinea Michela Perin HR Director - consolidando competenze tecnico specialistiche essenziali e strategiche anche per eventuali futuri sviluppi di carriera”.