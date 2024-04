Agricoltura, Marca al primo posto per capitale assicurato: nel 2023 oltre 600 milioni

L’agricoltura della Marca Trevigiana registra nuovi record. Il Veneto è la prima regione a livello nazionale per valori assicurati o protetti da polizze assicurative (uva e colture vegetali) con il 20 per cento dei valori assicurati, il 10 per cento riguarda il Condifesa Tvb con la Marca in testa. Inoltre nel 2023 i prodotti agricoli assicurati dagli imprenditori agricoli trevigiani ha superato i 600 milioni. I dati sono stati forniti nel corso di un incontro che si è svolto a Vedelago organizzato dall’amministrazione comunale presenti il presidente Condifesa TVB Valerio Nadal, il direttore Filippo Codato ed il sindaco Giuseppe Romano. Ormai i repentini cambiamenti climatici sono divenuti una costante e su questo punto Valerio Nadal fa di tutto per tenere alta la concentrazione del mondo agricolo: «Ormai assicurarsi non è solo una opportunità ma è diventata una necessità. Dobbiamo tutelare il reddito da eventi climatici estremi, che non sono più una eccezione e lo dimostrano i numeri degli importi degli indennizzi che il Consorzio distribuisce ogni anno nel territorio». Codato ha sottolineato il fatto che «soprattutto con produzioni di pregio diventa fondamentale assicurarsi, grazie anche al contributo pubblico che aiuta a contenere questo costo. La contribuzione pubblica diventa sempre più importante soprattutto a fronte di un aumento medio dei tassi assicurativi». Per il sindaco Romano «tutelare il reddito delle imprese è fondamentale anche perché i nostri imprenditori sanno fare “impresa”. Vedelago è il più grande comune agricolo della Marca».