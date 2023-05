Ecco il nuovo "spazio lavoro"

Non più da soli, ma insieme, capitalizzando l’esperienza di ognuno e mettendola in relazione e in rete. I Comuni di Asolo, Fonte e Maser hanno ripensato e riprogettato il nuovo servizio locale dedicato al lavoro. Si è puntato ad uno spazio e non più ad uno sportello. È da qui che infatti prende il nome, il nuovo progetto. Spazio lavoro si occupa di consulenza individuale: analisi competenze, piano di inserimento lavorativo, accompagnamento all’inserimento. Rete con le aziende: contatti e organizzazione di stage, tutoraggio all’inserimento. Percorsi di gruppo: incontri di orientamento alla scelta, gestione curriculum vitae, simulazione colloqui di lavoro, tecniche di ricerca attiva.

Gli utenti potranno inviare sms o messaggio whatsapp al 392 5626593 o inviare una mail a spaziolavoroafm@gmail.com in modo da essere poi ricontattati. Gli operatori fisseranno un colloquio anche di persona e nella sede più comoda per l’utente, a cui seguiranno se necessario, dei percorsi individuali e/o di gruppo. Il sostegno dei Servizi Sociali dei Comuni e la forte attenzione ai giovani e alle donne sarà il carattere distintivo del progetto. Il lavoro con le aziende è un’altra peculiarità del progetto. La fitta rete di relazioni già presente e che si andrà ad intensificare, sarà un valore aggiunto e darà potenziali risposte a bisogni che emergeranno.

Il progetto è finanziato dai comuni di Asolo, Fonte e Maser per un importo di 33.540 euro nel triennio 2023/2025. La Fondazione Opera Monte Grappa ha partecipato ad una procedura mediante affidamento diretto attraverso confronto di preventivi in piattaforma MEPA ed è risultata assegnataria.

Don Paolo Magoga, presidente Fondazione Opera Monte Grappa, ha ricordato che «da tempo ospitiamo un servizio di consulenza lavoro. In più organizziamo nella nostra Scuola di Formazione Professionale corsi serali rivolti agli adulti che spaziano dalla contabilità al marketing, dalla formazione di operatori alla saldatura, agli operatori socio sanitari». Per Andrea Mangano, direttore Fondazione Opera Monte Grappa «grazie alla scuola abbiamo acquisito una vasta rete di contatti con le aziende. Organizziamo anche stage che hanno offerto a queste persone opportunità concrete per mettere in pratica le competenze acquisite e per creare nuove opportunità di lavoro».

«È fondamentale ragionare come un territorio unito e fare rete – aggiunge Andrea Canil assessore ai Servizi sociali Comune di Asolo -, in modo da valorizzare l'esperienza di ognuno e creare valore per la nostra comunità locale. In collaborazione con la Fondazione Opera Monte Grappa e i tecnici dei Comuni di Asolo, Fonte e Maser abbiamo ripensato e riprogettato il nuovo servizio "Spazio Lavoro", con l'ottica di offrire ai nostri cittadini un'esperienza completa e integrata per l'inserimento lavorativo».

«Il progetto "Spazio Lavoro" – dichiara Anna Paola Mazzarolo, assessore ai Servizi sociali Comune di Fonte - nasce dalla volontà dei Comuni di Asolo, Fonte e Maser di interagire e collaborare per rispondere ai bisogni dei cittadini, in particolare i più fragili, operando in un territorio più vasto su più livelli. Grazie alla collaborazione, consolidata negli anni, con la Fondazione Opera Monte Grappa, anche attraverso lo Sportello Lavoro, verrà offerto ai cittadini un rinnovato servizio dedicato al lavoro, che, oltre all'accompagnamento, si occuperà di dialogare con le aziende, mettendo in rete le relazioni già esistenti e promuovendo nuove opportunità tra i territori. "Spazio Lavoro" rappresenterà un servizio per far avvicinare il mondo del lavoro ai cittadini che trovano maggiori difficoltà nell'inserimento lavorativo».

Claudia Benedos, Sindaco di Maser con delega ai Servizi sociali ha ricordato infine che «a fronte dei continui cambiamenti che interessano il mondo del lavoro oggi più che mai risulta fondamentale implementare l'offerta dei servizi specializzati volti a supportare chi cerca lavoro ma anche le nostre aziende che cercano lavoratori».