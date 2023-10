Alf Group acquisisce l’ex stabilimento Jesse di Gaiarine

Nata come realtà artigianale negli anni Cinquanta, in un territorio tradizionalmente legato alla lavorazione del legno, oggi Alf Group è un gruppo internazionale con clienti in più di 90 Paesi, oltre 300 dipendenti e 3 marchi principali - Alf DaFrè, Valdesign Cucine e Alf Italia - grazie alla lungimiranza e all'impegno di chi, alle redini del gruppo, ha saputo perseguire nel tempo la visione e la qualità etica del lavoro su cui il gruppo si fonda dalle sue origini. La bellissima avventura imprenditoriale di cui Alf Group è protagonista ha continuato a valorizzare l’identità del gruppo, fortemente radicata nel territorio, fondata sulla tradizione artigianale, sulla costante innovazione tecnologica e sull'attenta ricerca stilistica dedicata al lifestyle contemporaneo.

Un’identità tutta italiana che rappresenta un sostanziale e distintivo punto di forza dell’azienda che ha mantenuto l’intera filiera produttiva nel territorio trevigiano: 150.000 mq produttivi divisi in tre sedi: la storica sede ALF nel centro abitato di Francenigo di Gaiarine, lo stabilimento di Va llonto che accoglie l’area produttiva Valdesign, la sede di Cordignano, oggi sede dello Showroom Alf DaFrè e sito produttivo Sistema

Uno, a tutti gli effetti un comparto industriale 4.0 dotato di processi di programmazione e monitoraggio della produzione avanzata che permettono di gestire l’intera filiera, dalla materia prima al prodotto finito e customizzato.

Oggi Alf Group compie un passo avanti, consolidando il rapporto con il territorio Veneto: l’acquisizione dell’ex stabilimento Jesse, la prima azienda di mobili fondata a Francenigo di Gaiarine negli anni Venti. Lo stabilimento originario, edificato nel 1968 con tecniche all’avanguardia per il tempo su una superficie di

83.000 mq, è stato per anni un punto di riferimento tecnologico per tutte le aziende del settore. Nel 2008 il complesso industriale è stato oggetto di un intervento architettonico firmato dallo studio Mario Mazzer Architects per la realizzazione di un nuovo showroom. Nel 2011 alla famiglia Jesse è subentrato il gruppo Mezzalira, che ha continuato la produzione di arredo nello storico stabilimento, mantenendo il marchio Jesse. Chiuso nel 2021, lo stabilimento è rimasto inutilizzato fino ad oggi.

Diverse le ragioni che hanno guidato la scelta di acquistare le strutture dismesse. La prima è certamente la volontà di mantenere e rafforzare l’interazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, creando nuove sinergie per l’azienda e ulteriori opportunità di sviluppo per la comunità. La seconda è il desiderio di conservare una memoria significativa dell’attività produttiva locale, un patrimonio comune che ha reso

Francenigo un nome noto nel panorama nazionale e internazionale dell’arredo. La terza è la possibilità di dotarsi di nuovi spazi con un'operazione coerente all'attenzione alla sostenibilità che appartiene alla filosofia di ALF Group recuperando - senza edificare altro suolo - una struttura esistente, ancora funzionale e convertibile in un impianto all'avanguardia, grazie a un approccio progettuale indirizzato a valorizzare le potenzialità del complesso.

Nell'immediato è già in corso un intervento conservativo per rendere il fabbricato adeguato agli elevati standard adottati negli altri stabilimenti di ALF Group. L'obiettivo è rendere il sito operativo già per inizio del 2024.