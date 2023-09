Labomar: Charterhouse al fianco del fondatore Walter Bertin

Londra - Treviso, 6 settembre 2023: Labomar SpA (“Labomar” o la “Società”), produttore leader di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, e Charterhouse Capital Partners LLP (il “Fondo” o “Charterhouse”), una delle più antiche società di private equity operanti in Europa, comunicano l’ingresso del Fondo nel capitale della Società. Charterhouse ha finalizzato l'operazione attraverso un accordo bilaterale off-market con il fondatore e amministratore delegato di Labomar Walter Bertin e con Cleon Capital, attuale azionista di minoranza, nell’obiettivo di sostenere le prossime fasi di sviluppo della società. L’annuncio segue l’ufficializzazione del delisting delle azioni di Labomar S.p.A., avvenuto nei giorni scorso.

L'azienda, con sede in Italia, è una CDMO full-service B2B orientata all'innovazione (17 i brevetti registrati). Essendo certificata B-Corp, Labomar si caratterizza per una riconosciuta attenzione al benessere dei propri stakeholder e alla sostenibilità. Fondata nel 1998 dalla farmacia del dottor Walter Bertin, si è rapidamente sviluppata fino a contare 6 stabilimenti produttivi, oltre 200 clienti e 300 dipendenti. Nell'esercizio 2022 Labomar ha realizzato un fatturato consolidato di 92 milioni di euro e un Ebitda di 17 milioni di euro, confermando un percorso di crescita costante a doppia cifra. La partnership tra Charterhouse e Labomar consentirà all'azienda di perseguire con maggiore velocità e flessibilità la propria ambiziosa strategia di sviluppo, cogliendo nuove opportunità di innovazione ed espansione.

Charterhouse metterà a disposizione l’ampia esperienza in materia di M&A per consentire a Labomar, tramite una strategia mirata di buy-and-build, di consolidare la propria presenza nei principali mercati di riferimento. Allo stesso tempo ne sosterrà la crescita organica attraverso un arricchimento dell’offerta ed un allargamento delle quote di mercato dei prodotti attualmente in portafoglio. Mediante la partnership Labomar beneficerà della significativa esperienza nel settore healthcare di Charterhouse, visti i precedenti investimenti in Doc Generici, Cooper Consumer Health e SERB Pharmaceuticals.

Walter Bertin, fondatore e CEO di Labomar, ha commentato: «La nostra partnership con Charterhouse segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia di Labomar. Charterhouse vanta una robusta conoscenza dei mercati da noi presidiati, una solida esperienza nel guidare la crescita organica e nel sostenere le aziende nell’effettuare acquisizioni mirate. Siamo pronti a lavorare con il team di Charterhouse per capitalizzare le significative opportunità di sviluppo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Borsa Italiana e a tutti coloro che hanno creduto in Labomar negli ultimi anni, così come a tutti i professionisti che ci hanno accompagnato in questo passo significativo per il nostro futuro».

Antonio Di Lorenzo, Director di Charterhouse, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con Walter e con il talentuoso management team di Labomar per sostenere la prossima fase di crescita della società. Labomar ha intrapreso un percorso di grande successo fino ad oggi, creando un portafoglio di prodotti forte e diversificato, e costruendo una posizione di leadership nei suoi mercati di riferimento. Siamo entusiasti di impiegare la nostra esperienza nel settore healthcare e la nostra competenza nella creazione di valore per aiutare Labomar a raggiungere il suo pieno potenziale di crescita».

LBM Next, veicolo promotore dell’OPA, è stato assistito da BModel in qualità di Corporate Advisor, con un team guidato da Claudio De Nadai; da Intesa Sanpaolo, Divisione IMI-CIB quale advisor finanziario, con Antonio Angelillo e Andrea Piretti; e da Pavia e Ansaldo Studio Legale quale advisor legale, con un team guidato da Mia Rinetti. Charterhouse è stata assistita dal Senior Advisor Leone Pattofatto, da Mediobanca quale Financial Advisor, con un team guidato da Luca Mangiagalli e da Gianni & Origoni quale advisor legale, con un team guidato da Stefano Bucci e da New Deal Advisors, BCG e Alix Partners per il processo di due diligence.