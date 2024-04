Keyline acquisisce ACS, ramo d’azienda del Gruppo Clevertech

Keyline, azienda di Conegliano Veneto leader nel mercato delle chiavi e macchine duplicatrici di proprietà di ABG Holding (famiglia Bianchi), ieri, lunedì 15 aprile, ha completato l’acquisizione del ramo d’azienda ACS del Gruppo Clevertech. L’operazione rientra nella strategia di Keyline volta a rafforzare la propria presenza nel mondo chiavi e serrature. Con questa acquisizione, infatti, l’azienda della famiglia Bianchi consolida la propria presenza nel mondo OEM, ampliando l’offerta con una gamma di macchine industriali per la lavorazione di chiavi, cilindri, lucchetti e componenti affini.

Fondata nel 1987 a Reggio Emilia dalla famiglia Reggiani, ACS è specializzata nella progettazione e produzione di macchine industriali nel mondo della lavorazione di chiavi e cilindri. ACS fa parte di Clevertech, gruppo specializzato nella produzione di soluzioni integrate di fine linea, spaziando dal mondo del Food & Beverage al Home Care, dal Pet Food al Personal Care.

«Abbiamo trovato in Keyline l’azienda ideale alla quale affidare ACS. Una realtà industriale con una forte e unica esperienza nel settore. Alla famiglia Bianchi, nostra cliente da anni, ci lega un bel rapporto di partnership: sono sicuro che sapranno portare valore aggiunto ai prodotti ACS garantendo un ottimo servizio ai nostri clienti» commenta il Presidente di Clevertech, l’Ing. Giuseppe Reggiani.

Il presidente di Keyline Massimo Bianchi, la cui famiglia è presente nel settore delle chiavi dal 1770, ha rilevato come «Con questa strategica acquisizione rafforziamo la nostra presenza nel settore, non solo dal punto di vista della nostra gamma prodotti ma anche in termini di know-how a beneficio sia dei nostri attuali clienti, sia dei clienti di ACS».