Gruppo Somec: Mestieri si aggiudica 8 commesse per 33 milioni

Somec, azienda specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica che la propria divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati, ha ottenuto 8 prestigiose commesse per un controvalore complessivo di circa 33 milioni di euro. I contratti riguardano progetti per rinomati brand d’alta gamma e contemplano una varietà di settori: dal retail al navale, dagli allestimenti museali all’edilizia residenziale privata. Un ambito, quest’ultimo, che vede Mestieri impegnata in una commessa di grande valore e prestigio nella costa orientale degli Stati Uniti.

Oscar Marchetto, Presidente del Gruppo Somec, sottolinea: «Queste commesse sono fonte di soddisfazione per tutto il Gruppo e confermano le crescenti opportunità di business nell’alto di gamma per le aziende della divisione Mestieri, in particolar modo negli Stati Uniti dove abbiamo raccolto oltre la metà dei nuovi ordini in termini di valore. Inoltre, il presidio del mercato residenziale privato americano e un ulteriore progetto realizzato per un museo europeo rappresentano significative possibilità di crescita per l’intero Gruppo. Vogliamo pertanto consolidare la nostra leadership, motivati dal desiderio di portare l’alta artigianalità italiana nel mondo e farla apprezzare ogni giorno di più».

Per quanto concerne il settore retail sono stati sottoscritti quattro contratti, due dei quali con un noto brand della gioielleria di lusso, riguardanti facciate e store front a Madrid e Milano. Un’ulteriore commessa è relativa a elementi della facciata di una boutique di lusso, a Londra, mentre la quarta riguarda pavimenti e rivestimenti in marmo, mosaico, ceramiche artistiche e legno per uno spazio retail unico, che avrà sede in un iconico grattacielo di New York. In tutti i casi i lavori si concluderanno nel 2024, ad eccezione della commessa milanese che vedrà il termine nel 2025.

Un ulteriore rilevante accordo giunge dal settore dell’edilizia residenziale privata. Nel dettaglio Mestieri, con il contributo di tutte le società parte della divisione, si occuperà della fornitura e posa di arredi interni e pavimenti in marmo e legno di una lussuosa villa situata in un’esclusiva zona di Miami Beach. I lavori termineranno entro la fine del 2025.

Un nuovo contratto, nel settore degli allestimenti museali e culturali, arriva dal Centre des Monuments Nationaux (CMN): un istituto pubblico sotto la tutela del Ministero della Cultura francese. L’accordo stipulato da Lamparredo, già leader in questo settore, prevede la fornitura e posa in opera di teche ed allestimenti del Museo delle Incoronazioni di Reims, ospitato dal Palazzo del Tau, patrimonio dell’umanità UNESCO insieme alla vicina Cattedrale di Reims. La conclusione dei lavori è programmata per fine 2025.

Le ultime due commesse, in ambito navale, sono state sottoscritte rispettivamente con i cantieri Meyer Wismar Sàrl & Co e Chantiers De L’Atlantique. La prima riguarda le attività di design, fornitura e posa di aree retail e ristoranti (anche Oxin, parte della divisione di Somec Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali è coinvolta nel progetto per la parte inerente le attrezzature), per la Disney Cruise Line. Mentre la seconda è relativa ai lavori di design, fornitura e posa di un’area ristorante a bordo di uno dei superyacht di una nota catena operante nell’hotellerie di lusso. I lavori, in entrambi i casi, termineranno entro la metà del 2025.