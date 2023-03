CentroMarca Banca amplia la propria presenza a Trevignano

CentroMarca Banca non solo conferma la propria presenza nel territorio montebellunese, ma addirittura la amplia per mettere competenze ed ascolto a disposizione delle famiglie e delle imprese, al fine di continuare a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale. CMB, presente nelle province di Treviso e di Venezia con 33 Filiali, è arrivata nel territorio già nel 1993 attraverso la Filiale di Trevignano, che a breve si sposterà dall'attuale sede di Piazza Dante Alighieri 43 a pochi metri di distanza in Piazza Dante Alighieri 5, proprio al centro del paese con la possibilità di avere anche a disposizione un parcheggio per la clientela.

Nella rinnovata sede troveranno spazio nuovi uffici per implementare la consulenza mettendo al centro la relazione, la comprensione e l’ascolto; sarà dotata di sportelli e aree-self per quanti desiderano con più velocità, provvedere a versamenti e prelievi. Il tutto realizzato con le tecnologie più avanzate e all’insegna della sostenibilità, efficienza e risparmio energetico. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento saranno realizzati con pompe di calore e l’illuminazione sarà messa a punto grazie a tecnologia led a basso consumo. Anche gli arredi non verranno scelti a caso: “parleranno” veneto in quanto realizzati da aziende del territorio per sostenere la nostra economia d’eccellenza e ridurre, allo stesso tempo, gli effetti inquinanti dei trasporti del materiale utilizzato per la realizzazione della nuova sede. CentroMarca Banca si conferma dunque la Banca del territorio che contribuisce attivamente al benessere delle comunità e dello sviluppo economico e culturale del territorio.

«Dialogo, vicinanza e sostegno sono i valori attraverso i quali desideriamo costruire un rapporto fiduciario con la comunità. Da sempre investiamo sul nostro territorio e sulle persone che lo abitano. La nostra missione è quella di sostenere le famiglie e le imprese e salvaguardare il patrimonio locale e l'ambiente in cui viviamo. La nuova Filiale di Trevignano sarà dotata delle tecnologie più avanzate e rispettose dell'ambiente, per dimostrare ancora una volta il nostro impegno verso la sostenibilità e l'efficienza energetica» Conclude il Direttore Generale Alessandrini.