Villa Corner della Regina entra nel gruppo Buongiorno Hotels

Villa Corner della Regina a Cavasagra di Vedelago, struttura alberghiera 4 stelle superior, entra nel gruppo Buongiorno Hotels, la holding che opera nel segmento dell’hôtellerie e delle ville venete di categoria 4 e 5 stelle, in forte espansione con le sue quattro strutture dedicate al turismo business, leisure e slow nelle province di Venezia, Vicenza e Treviso.

L’operazione è stata perfezionata tra la proprietà della villa, che appartiene a una società di Castelfranco, e l’imprenditore Simone Furlan, 49 anni, presidente di Buongiorno Hotels srl con sede a Bassano del Grappa, che già ha in portafoglio altre tre strutture alberghiere: due a Bassano del Grappa, una a Mirano (Venezia) e la quarta, appunto, a Cavasagra di Vedelago. La società ha rilevato la gestione alberghiera, assorbendo interamente il personale della precedente, che faceva capo alla famiglia proprietaria.

Simone Furlan, padovano di Piombino Dese, ha lavorato per decenni come consulente aziendale nel campo della formazione e dell’hôtellerie. Il progetto imprenditoriale di Buongiorno Hotels consiste nello sviluppo di una catena alberghiera giovane e dinamica, che adotta come tratto distintivo il calore e la familiarità tipici dell’ospitalità italiana. Non a caso, la filosofia che ne rappresenta è il voler “Portare il sole in tasca ai clienti e ai collaboratori”.

Villa Corner della Regina è tra le più straordinarie ville venete della terraferma nel cuore del Veneto in provincia di Treviso ed è uno straordinario esempio di residenza cinquecentesca di origine palladiana, vanta 37 camere suddivise tra villa storica, barchessa e loft a bordo piscina.