Employer Branding Awards, Aton tra le top 5 in Italia

Aton, Società Benefit B-Corp nel settore digitale-informatico, ha annunciato la sua presenza tra le cinque finaliste degli Employer Branding Awards, contest nazionale organizzato dalla società di consulenza strategica Tacoma Consulting. Il concorso premia le imprese che si distinguono per la spiccata attenzione al benessere delle persone. Aton, già certificata Great Place to Work, è stata selezionata tra oltre 250 aziende nella categoria “Come conoscere, attrarre e trattenere i giovani in azienda”. Tra i suoi progetti di maggior rilievo quest’anno emerge .AtonAcademy, il primo percorso formativo completamente gratuito e aperto a tutti che permette di acquisire le competenze digitali del futuro e quelle relazionali per diventare professionisti IT qualificati, ispirandosi al modello rinascimentale delle botteghe dei maestri d’arte. Martedì 19 dicembre si è conclusa la prima “Bottega” dedicata agli assistenti tecnici SQL, un’esperienza pratica di formazione aziendale che ha coinvolto 10 partecipanti provenienti da tutta Italia, impegnati per sei settimane in un progetto reale, affiancati dagli esperti di Aton.

Oltre a questa iniziativa Aton promuove maratone creative (hackathon), quiz e tecniche di gamification negli incontri con scuole e università, partecipa a tavole rotonde ed eventi con professionisti del settore sulle ultime tendenze tecnologiche, offre percorsi di coaching e formazione professionale e personale, organizza attività di team building ed eventi per consolidare il legame tra collaboratori, clienti e partner. «Vogliamo fare impresa in un modo nuovo e per questo siamo sempre alla ricerca di collaboratori e partner che condividano con noi l’impegno a migliorare attraverso il lavoro la qualità di vita delle persone e la cura verso l’ambiente» afferma Giorgio De Nardi, Fondatore e CEO Aton

Oltre al voto della giuria e a quello degli sponsor, il contest è aperto anche al pubblico: è possibile votare l’azienda preferita per ciascuna categoria degli Employer Branding Awards fino al 10 gennaio 2024 a questo link https://www.ebawards.it/vota-il-finalista.

La cerimonia di premiazione che coinvolgerà più di 300 imprenditori, imprenditrici e manager si svolgerà venerdì 26 gennaio 2024 presso le Officine del Volo a Milano.