Decathlon apre a Treviso: 60 collaboratori e collaboratrici nel nuovo punto vendita, per accompagnare i visitatori del Centro Canova alla scoperta di oltre 60 pratiche sportive

Il nuovo punto vendita Decathlon Treviso Canova ha aperto l’8 Ottobre, con una superficie di 3700 mq ed un'equipe di 60 collaboratori e collaboratrici.

Non solo acquisti: tanti i servizi legati all'economia d'uso

Il punto vendita completerà la tradizionale offerta di prodotti con servizi legati all’economia d’uso:

il noleggio bici (sia muscolari che elettriche) per facilitare gli spostamenti dal parco al centro cittadino;

(sia muscolari che elettriche) per facilitare gli spostamenti dal parco al centro cittadino; il noleggio di sci , snowboard , canoe e kayak che permetterà a molti di approcciare questi sport;

di , , e che permetterà a molti di approcciare questi sport; il laboratorio riparazione bici e stampa, punto di riferimento per gli appassionati della personalizzazione sportiva. Nel 2021, Decathlon Italia ha reso possibile la riparazione\rigenerazione di 28.730 prodotti, permettendone il riutilizzo.

L’intera gamma delle collezioni dei Brand Decathlon è offerta tramite il canale on line, con modalità di acquisto che permettono la consegna a domicilio oppure le forme ibride (acquisto on line e ritiro in negozio), che meglio soddisfano le esigenze omnicanali cui sempre più il consumatore è abituato

E' possibile rimanere sempre aggiornati sulle novità di Decathlon Treviso tramite la pagina Instagram e Facebook dello store.