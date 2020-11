Tre incontri on line per chi cerca lavoro

Da oltre 20 anni in Italia le aziende partecipano alle solite fiere del lavoro per incontrare candidati confusi. I recruiter aspettano allo stand aziendale i partecipanti. Chi arriva allo stand consegna il proprio cv, ripete una presentazione imparata a memoria sulle proprie competenze e si prepara a sentirsi dire: “Ok, carica il tuo cv nel nostro sito aziendale”.

Stanchi di tutto questo, dei soliti “job meeting” e dei tradizionali “career day”? Ovvio, chi non lo sarebbe.

E allora la risposta è solo una: il DIGITAL CAREER DAYS!

Per i neolaureati e i laureandi delle università di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia avranno l'opportunità di conoscere le aziende del territorio e di inviare loro la propria candidatura.

I Digital Career Days Triveneto sono tre giorni dedicati al recruiting e alla formazione online organizzati da Start Hub Consulting. Dal 30 novembre al 2 dicembre gli studenti possono conoscere le aziende aderenti e inviare la propria candidatura online, oltre a fruire gratuitamente di una serie di momenti formativi e di orientamento (in diretta dal proprio divano!).

A chi si rivolgono i Digital Career Days Triveneto?

Possono partecipare all’evento tutti i laureati e i laureandi delle università del Triveneto (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia), interessati a diventare preziose risorse umane per le aziende del territorio.

Ma non solo! Le aziende aderenti non si limitano ad offrire opportunità localizzate in un unica sede, ma possono proporre ai migliori candidati posizioni aperte in tutta Italia e, nel caso delle multinazionali, all’estero.

L’iniziativa si rivolge in maniera preferenziale agli universitari, ma non esclude tutte le altre categorie in cerca di lavoro. Per poter verificare se un’azienda possa suscitare interesse, è possibile visualizzare la company page dedicata, pubblicata sul sito dell’evento: qui i partecipanti possono comprendere più a fondo i diversi “Employer Brand” aziendali e visionare le eventuali posizioni aperte.

Le aziende aderenti, il programma dell’evento e i “Fast Track CV”

Tra le aziende che hanno aderito ai Digital Career Days di Pisa vi sono: Arrow, Eurospin, Ferroli, Fincons Group, In Job, Lavoropiù, Open Fiber, PwC, Relizont, Safe, SDG Group e tantissime altre (le adesioni sono ancora in corso e in aggiornamento).

Il programma degli appuntamenti online prevede webinar dedicati al tema dell’ottimizzazione della ricerca di lavoro, che forniranno utili strumenti a tutti i candidati desiderosi di dare una spinta alla propria carriera.

Tra questi vi sono i “Fast track CV”, consulenze gratuite one-to-one (occorre prenotarsi!) gestite dagli esperti recruiter di Start Hub Consulting: l’occasione per trasformare le debolezze del proprio CV in risorse e risolvere tutti i dubbi su come scriverlo al meglio. Il curriculum vitae diventerà così quel "biglietto da visita" in grado di valorizzare il proprio percorso e aprire le porte alle migliori opportunità.

Come partecipare ai Digital Career Days Triveneto

Partecipare ai Digital Career Days è gratuito. Per iscriversi all’evento, basta registrarsi sul sito dedicato, a questo indirizzo: https://triveneto. digitalcareerdays.it/csb