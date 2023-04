Contarina, ecocentri chiusi nel pomeriggio di Sabato Santo

I centri di raccolta rifiuti gestiti da Contarina resteranno chiusi il pomeriggio di sabato 8 aprile (Sabato Santo), come indicato anche nell’EcoCalendario. La mattina invece, saranno tutti regolarmente aperti. I cittadini potranno recarsi in qualsiasi struttura del territorio. Per conoscere le aperture degli EcoCentri nei prossimi giorni, consultare il sito contarina.it oppure ContarinApp.