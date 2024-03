Piccoli apparecchi elettronici domestici: Contarina installa nuovi contenitori accessibili H24

I PAED sono piccoli elettrodomestici per la casa, come cellulari, videocamere, strumenti musicali, utensili ad uso domestico (frullatori, ferri da stiro, phon, rasoi elettrici, ecc.), giochi e piccoli dispositivi per la cura della salute. Il servizio offerto per questi rifiuti è stato recentemente ampliato: oltre alle raccolte già attive presso gli EcoCentri autorizzati o presso alcuni centri commerciali ed ipermercati convenzionati, ora sono disponibili anche dei nuovi contenitori appositamente studiati per i territori che non hanno la raccolta dei PAED attiva presso il proprio EcoCentro.

Questa nuova raccolta è riservata alle utenze domestiche e avviene attraverso specifici contenitori posizionati nel territorio, accessibili h24 utilizzando semplicemente la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto per i rifiuti. I primi 3 contenitori di questo tipo sono già attivi e si trovano presso il Municipio di Silea accanto al distributore di sacchetti di via Don G. Minzoni, in via dell’Ansa a Zenson di Piave, accanto alla Pesa Pubblica e in viale Caccianiga a Maserada sul Piave, di fronte al Municipio. Attraverso questi nuovi contenitori le famiglie possono dunque conferire più facilmente le piccole apparecchiature rotte o in disuso, favorendone così il recupero. Da ogni piccolo elettrodomestico, infatti, è possibile recuperare fino al 92% dei materiali di cui è composto, risorse che possono essere immesse nuovamente nel ciclo di produzione.

Per scoprire dove si trovano i vari punti di raccolta e per conoscere tutte le possibilità di conferimento dei PAED, bisogna visitare la pagina dedicata sul sito contarina.it.