Roma-Torino in monopattino, 900 km in 20 giorni: «Tutti possono fare una scelta ecologica»

Tra qualche giorno partirà per un’altra delle sue imprese. Stefano Giusto, agente della polizia locale di Venezia, ha scelto Torino per concludere il suo quarto viaggio in compagnia del suo monopattino elettrico. Nel 2020 andò da Tarvisio, in provincia di Udine ad Ancona percorrendo 500 km lungo la dorsale Adriatica.

Due settimane che definì "pazze" tra piste ciclabili e strade secondarie, lontane dal traffico, passando anche lungo i boschi, sui sentieri, o soprattutto privilegiando le strade lungo la costa, per sensibilizzare le persone alla mobilità ecosostenibile. Nel 2021 è ripartito da Ancona e si è spinto fino a Santa Maria di Leuca, percorrendo altri 800 km che l’hanno portato sempre più vicino alla realizzazione di quello che più che un sogno assomiglia ormai a un obiettivo: «Nel giro di qualche anno voglio completare il giro d’Italia, isole comprese». Queste due avventure sono raccontate in un libro.

«Tutto è nato dopo il primo lockdown. Ero a casa, avevo due settimane di ferie, all’estero non si poteva ancora andare. Ho deciso di partire da solo con il mio monopattino. Ho provato a fare un pezzo dell’Italia, dopo di che è nata l’idea di fare tutta la Penisola e quest’anno la chiudo».

Così dopo essersi cimentato un anno fa da Taranto a Roma, ora si prepara a partire dalla capitale per arrivare a Torino, quasi 900 km, con partenza il 20 maggio e arrivo previsto l’8 giugno. Sulle spalle ha uno zaino da 18 kg, tra ricambi e batterie, ma con il suo monopattino, che gli ha fornito un’azienda italiana, la Dynamic Moving di Rimini, è nuovamente pronto ad affrontare strade e sterrati.

Nel dettaglio il 21 maggio sarà a Nepi, il 22 a Viterbo, il 23 a Tarquinia, il 24 a Orbetello, il 25 a Grosseto, il 26 a Follonica, il 27-28 Piombino e Isola d'Elba, il 29 a Cecina, il 30 a Livorno, il 31 a Pisa e Viareggio, il 1 giugno a La Spezia, il 2 giugno a Levanto, il 3 a a Carasco, il 4 a Casella, il 5 a Tortona, il 6 ad Alessandria, il 7 ad Asti e l'8 giugno a Torino, anche per lanciare alle persone un messaggio: si può andare da casa a lavoro senza usare l’automobile.

Il suo viaggio da Roma a Torino in monopattino sarà anche sui social sulle pagine Instagram @stefano.giusto10 o la pagina Facebook del "Club Italiano del monopattino elettrico"., l'associazione monopattino di Torino e "Emi aggiusto", un officina di volontari per monopattini.