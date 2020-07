Cambiare l'olio del motore a Treviso: dove farlo e quanto costa

Cambiare l’olio regolarmente garantisce lunga durata al motore del tuo veicolo e migliora le sue prestazioni. L’olio ti protegge da problemi durante le partenze a freddo, corrosioni, surriscaldamento, e inoltre aiuta a tenere pulito il tuo motore. Il modo migliore per sapere ogni quanto cambiarlo è di controllare il manuale d’uso del tuo veicolo. La casa produttrice indica chiaramente l’intervallo di tempo ideale in funzione delle caratteristiche dell’olio e del motore. Per i veicoli prodotti prima del 2000, il nostro consiglio è quello di cambiare olio ogni 7.500 – 15.000 km. Per i veicoli più recenti invece il periodo per il cambio olio oscilla tra 15.000 e 30.000 km. Qualunque veicolo tu abbia, ti consigliamo comunque di cambiare olio almeno una volta all’anno, per assicurare efficienza e prestazioni ottimali al motore. Inoltre, se usi la tua auto prevalentemente per brevi spostamenti, raccomandiamo di cambiare l’olio più frequentemente.

I consigli dell’esperto:

"Ti raccomandiamo di controllare il livello dell’olio almeno una volta al mese oppure ogni 1.000 km. Il cambio dell’olio del motore è un'operazione che va effettuata regolarmente per evitare malfunzionamenti dell’auto. L’olio, infatti, serve a lubrificare gli organi meccanici del motore, a proteggere le superfici metalliche dalla corrosione, a mantenere puliti i componenti con i quali entra in contatto ed aiuta inoltre il raffreddamento del propulsore. Per mantenere le ottimali condizioni di salute della vostra auto è fondamentale controllare periodicamente il livello dell’olio utilizzando l’apposita asta, ed eventualmente rabboccarlo in caso di necessità. E’ inoltre importante rispettare le tempistiche dei tagliandi e tenere sempre sotto controllo l'apposita spia presente nel quadro strumenti.

Il cambio dell’olio del motore è un'operazione che va effettuata regolarmente per evitare malfunzionamenti dell’auto. L’olio, infatti, serve a lubrificare gli organi meccanici del motore, a proteggere le superfici metalliche dalla corrosione, a mantenere puliti i componenti con i quali entra in contatto ed aiuta inoltre il raffreddamento del propulsore. Per mantenere le ottimali condizioni di salute della vostra auto è fondamentale controllare periodicamente il livello dell’olio utilizzando l’apposita asta, ed eventualmente rabboccarlo in caso di necessità. E’ inoltre importante rispettare le tempistiche dei tagliandi e tenere sempre sotto controllo l'apposita spia presente nel quadro strumenti."

Quando cambiare l’olio

L’olio del motore va cambiato seguendo le indicazioni contenute all’interno del libretto di uso e manutenzione dell’auto. In generale è opportuno effettuare questa operazione ogni 15 mila chilometri circa per i veicoli a benzina e 30.000 km per quelli diesel. Inoltre insieme al cambio dell’olio va anche effettuata la sostituzione del relativo filtro che mantiene pulito il lubrificante raccogliendo le impurità che si creano durante la combustione.

Dove fare il cambio olio e quanto costa

Il cambio dell’olio motore può essere effettuato presso un benzinaio o presso officine specializzate. Per quanto riguarda la spesa complessiva bisogna tenere in considerazione, oltre al costo dell’olio, anche la manodopera del meccanico, le spese di smaltimento dell’olio esausto, la sostituzione del filtro dell’olio (dai 15 ai 30 euro) e il cambio della guarnizione della coppa (50 centesimi).

Il costo dell’olio può variare in base al lubrificante (sintetico o semi sintetico e con additivi “long life” ) e a quanti litri sono necessari per la vettura. Il tipo di olio da utilizzare è indicato sempre nel libretto di uso e manutenzione dell’auto. In generale una vettura utilizza dai 5 ai 6 litri di olio, acquistabile ad un prezzo di circa 10 euro al litro.

In definitiva se ci si affida ad un meccanico o ad un benzinaio, il costo di un cambio olio motore va dai 100 ai 150 euro. In alternativa si può anche ricorrere al fai da te risparmiando, ovviamente, sui costi di manodopera.

Negozi che vendono olio motore a Treviso

Veneta Ricambi Auto S.N.C. di Barluzzi Aldo e Visentin Bertilla

Negozio di ricambi per auto

Treviso · 0422 430138

Sergio Bassan Srl - Filiale di Treviso

Fossalunga TV · 0423 478544

Per la corretta manutenzione del tuo veicolo:

Tecnoauto 2 Srl - Via E. Reginato, 39, 31100 Treviso TV

Storer Autofficina di Antonio e Stefano - Ausili per Persone Disabili - Viale IV Novembre, 77, 31100 Treviso TV

AUTOFFICINA EUROPA

Via Zecchette, 12 - 31100 Treviso (TV)

Motori a scoppio - cambio olio



STAZIONE DI SERVIZIO GRANELLO FABIO

Viale Repubblica, 121 - 31100 Treviso (TV)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio - cambio olio



REVISIONI AUTO C.R.M.

Via Castellana, 73 - 31100 Treviso (TV)

Autorevisioni periodiche - officine abilitate - manutenzione cambi



CAMPANER VITTORIO PEUGEOT

Sede a Piavon (TV)

Attivo anche a Treviso

Automobili - commercio - cambi automatico, gommista, elettrauto e carrozzeria.

OFFICINA LUCA

Sede a Oderzo (TV)

Autofficine e centri assistenza - cambio gomme



AUTOFFICINA TAVELLA

Via Taliercio G., 6 - 31059 Zero Branco (TV)

Elettrauto - officine riparazione - diagnosi cambi automatici



AUTOFFICINA STEVANATO

a 20.4km Via delle Industrie, 25 - 30020 Fossalta di Piave (VE)

Carrozzerie automobili - cambio olio

L'autofficina Stevanato offre servizio di autofficina, autocarrozzeria, elettrauto, gommista e ricarica condizionatori. Autofficina autorizzata FIAT



ELETTRODIESEL ROCCOBERTON

Via Circonvallazione Est, 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Autofficine e centri assistenza - cambio olio. Elettrodiesel Roccoberton, partner della rete Bosch Service.

R4 AUTOFFICINA

Via Pra' dei Roveri, 18 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Autofficine e centri assistenza - cambio olio. La R4 è un’autofficina e centro assistenza auto che si occupa nello specifico di sostituzione dischi a Mogliano Veneto in provincia di Treviso.