Accademia Internazionale Costantiniana a Quinto di Treviso consegna attestati di eccellenza

La prestigiosa ed importante Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali con sede nella Capitale, domenica 11 giugno alle ore 19 al termine della Celebrazione della Solennità del “Corpus Domini” e in commemorazione di alcuni cari defunti, conferirà per significativi meriti artistici peraltro di elevato spessore, alcuni dei più ambiti riconoscimenti conferiti dalla nota Istituzione: gli "Attestati di Eccellenza".

I prestigiosi riconoscimenti saranno consegnati personalmente dal Segretario Generale dell’Accademia, dott. Daniele Mariutto, alla Corale Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Ballò di Mirano alla presenza dei Molto Reverendi Sacerdoti, don Adelino Bortoluzzi, Parroco delle Parrocchie di “Santa Maria del Rovere” e “San Pio X Papa” di Treviso, don Luciano Minetto Parroco delle Parrocchie di Scaltenigo (VE) “Cattedra di S. Pietro” e di Ballò “S. Bartolomeo Apostolo”, che concelebreranno la solenne Liturgia Presieduta dal Rev. don Stefano Bressan, Parroco delle Parrocchie di “S. Giorgio Martire” in Quinto di Treviso e di “S. Cristina vergine e martire” ubicata nella frazione, per l’appunto di S. Cristina. Sarà presente in veste istituzionale altresì la Sindaca della Città di Quinto di Treviso, Signora Stefania Sartori. Il famoso Coro, di straordinaria bravura, si è esibito in Italia ed all'Estero facendo ascoltare le sue meravigliose voci più volte in San Pietro a Roma ma anche nei luoghi di culto più importanti d’Italia quali ad esempio la Basilica di San Marco a Venezia. La Corale ha più di 35 anni ed è diretta dal Maestro Diego Trevisan, il Maestro Aldo Chieppa è organista e le signore Catia Traverso, Tania Calzavara e Roberta Secchieri sono Soprani soliste. L’ingresso è ovviamente gratuito. Eventuali offerte potranno essere consegnate direttamente al Parroco Rev. Don Stefano Bressan.