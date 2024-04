Caldo estivo nel weekend: «Nuovo peggioramento a inizio settimana»

L’anticiclone africano è già in fase di espansione verso il Mediterraneo centrale e l’Italia e per tutto il weekend porterà condizioni di stabilità sul Veneto con tempo generalmente soleggiato. A dirlo sono le previsioni per i prossimi giorni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Caldo nel weekend

«Nella giornata di sabato 13 aprile - spiega Badellino - assisteremo solo al passaggio di sottili velature che si limiteranno, di tanto in tanto, ad offuscare lievemente il sole, mentre domenica, verso sera, qualche annuvolamento sparso e del tutto innocuo raggiungerà le zone alpine. Le temperature nei prossimi giorni sono destinate ad aumentare, tanto che nel fine settimana potremo assistere ad un vero e proprio assaggio d’estate. A Padova e Treviso le temperature massime raggiungeranno i 28 gradi».

Nuovo peggioramento

La parentesi estiva durerà però solo il tempo del fine settimana: «Lunedì è atteso un lieve calo delle temperature per una maggior presenza di nuvolosità, anche se del tutto innocua - conclude Badellino -, Si tratterà di nubi che precederanno l’arrivo di un fronte freddo che nella giornata di martedì potrebbe riportare qualche pioggia o temporale e determinare un più apprezzabile ridimensionamento delle temperature».