Tennis, il Motta di Livenza femminile conquista la Coppa Veneto

Giornata storica per il Tennis Club Motta di Livenza. Al Tennis Scaligero di Verona nella giornata conclusiva della Coppa Comitato, ovvero la Coppa Veneto vincono la finale contro l’Oppeano per 2-1. Inizia bene Sara Martini che vince facile. Mette in pari l’incontro Giulia Lo Faro arrendendosi con un doppio 6/4. Il capitano Gianluca Spagnol schiera il doppio Sara Martini e Sofia Disarò, che dopo aver perso il primo set per 7/5 pareggiano con un perentorio 6/0 e nel long tie-break lasciano soltanto un punto alle veronesi. Primo trofeo nel femminile per il club mottense guidato da Marco Battiston e dal direttore sportivo Mauro Granzotto che era accompagnato dalla mascotte, il figlio Leonardo Granzotto.

Durante la regular season iniziata ad Ottobre 2021, la coppa Veneto articolata in un unico girone dominato dalle mottensi. Hanno lasciato alle loro spalle nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio, le formazioni di Oppeano, Santa Maria di Sala, Verona, Noventa Vicentina e Canotteri Mestre. Avendo già vinto contro l’Oppeano le ragazze di Gianluca Spagnol, partivano favorite. Ma una finale è pur sempre una finale e nella giornata di domenica 20 ce n’erano ben 7 presso lo Scaligero. Quindi l’emozione della giornata “che conta” è sempre in agguato. Ma nonostante la loro giovane età le tenniste sono riuscite a mettere in bacheca il trofeo che mancava.