Fattorie biologiche e parchi romantici: cosa visitare a 5km dal centro di Firenze

Se amate vivere nella natura, la campagna toscana è uno dei luoghi più spettacolari dove ammirarla. Qui c'è un luogo dove è possibile dimenticare lo stress e i rumori cittadini, per godere di un paesaggio unico, celebrato da artisti e personaggi storici. Molte sono le attrattive che si celano all'interno dei suoi spazi verdi tra i tanti percorsi da seguire, dalle rigeneranti passeggiate lungo i suoi sentieri ai pic nic all’ombra delle querce, dalle gite in famiglia nella fattoria didattica all’intimità romantica sulle rive del lago.

Tutto questo è Fattoria di Maiano, un luogo magico incastonato tra i morbidi profili delle colline di Fiesole, a soli 5 chilometri dal centro di Firenze. Il suo Botanic Garden è una meta irrinunciabile per un soggiorno nella natura e nelle pareti rocciose delle cave: questo giardino incantevole ristora l’anima e i sensi. Con 500mila metri quadri, il Botanic Garden della Fattoria di Maiano è il più grande di tutta l’Italia. Al suo interno, 20mila piante di olivoondeggiano al sole come un mare d’argento. Al panorama mozzafiato dei colli coltivati, si aggiunge l’interesse per le varietà botaniche, i frutteti e le colture biologiche. Inoltre, la Fattoria con gli animali allo stato brado riscuote da sempre il favore di grandi e piccini. Cavalli, pecore, oche, galline, anatre, struzzi e asini dell’Amiata sono pronti a accompagnarvi nelle vostre esplorazioni. I più sportivi possono praticare trekking e passeggiare nel verde dei colli fiesolani. Chi ama il relax può invece godere della pace della Fattoria e di una favolosa piscina panoramica.