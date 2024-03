Casellato si ricandida: «La pista dei levrieri, non un bel messaggio etico e morale»

Oltre trent'anni nell'opposizione (entrò in consiglio comunale a vent'anni, nel 1976 con il PCI) e dieci da sindaca a Maserada sul Piave (dal 2004) prima di sbarcare in parlamento nel 2013 con il PD, nella legislatura in cui fecero per la prima volta la loro comparsa i "grillini". Quasi mezzo secolo di impegno politico per Floriana Casellato che a 68 anni ha sempre voglia di rimettersi in gioco e a disposizione della sua comunità. Oggi, 11 marzo, l'ex parlamentare ha presentato ufficialmente la sua nuova creatura politica, "Noi con voi", di area centrosinistra ma senza altri simboli di partito. «Ho sempre la tessera del Pd ovviamente» ci ha tenuto a sottolineare. La sfida all'attuale sindaco, Lamberto Marini, area centrodestra, è quantomai incerta. «Questo è un territorio che conosco molto bene, mi hanno chiesto loro di ricandicarmi» ha spiegato «per costruire un progetto per i prossimi vent'anni, ripartiamo dalle politiche giovanili, le strutture sportive sono decadenti e fatiscenti, e penso al mondo della terza età. Non abbiamo più la gestione della casa di riposo ma io penso che si possano fare delle convenzioni con l'attuale gestione per dare un servizio anche a domicilio ai nostri anziani che hanno il diritto di essere accompagnati serenemente alla vecchiaia». Il programma è stato scritto con il contributo di un'ottantina di cittadini di varie età che hanno lavorato insieme.

Uno dei temi calci che accompagnerà senza dubbio la campagna elettorale è quello del cinodromo nell'area del Parabae che l'attuale amministrazione ha avvallato, non senza contestazioni da parte degli ambientalisti. «Errori se ne possono fare tutti, io contesto dal punto di vista etico e morale la scelta della pista dei levrieri» ha detto l'ex sindaca «non è un bel messaggio e la cosa che mi ha fatto piacere è che molti giovani non hanno condiviso questa scelta, ho fatto solo un esempio ma ne potrei fare altri. Poi certamente sono state fatte anche delle cose buone ma i soldi che sono arrivati a questa amministrazione e a quelle della zona, sono arrivate molte risorse dal Pnrr, dall'Europa e dalla Regione, secondo me potevano investirli in strutture, in scelte più importanti. E' sempre questione di priorità. E' giusto asfaltare le strade ma credo che quello sia un lavoro molto tecnico. Prima si devono creare spazi per i giovani».

E della situazione nel centrodestra che ne pensa Casellato? «A livello nazionale è fatto da tanti incompetenti, quel mondo li lo conosco un pò» ha risposto «non ho mai visto una classe dirigente così in basso, così debole e così misera. A livello locale credo che il fatto che molti cittadini mi abbiano chiesto di ricandidarmi mi fa pensare che ci sia ci sia la voglia di dare una svolta, di recuperare e ricostruire una comunità che si basa anche sul volontariato, sulla solidarietà, sulla possibilità che ogni giovane possa esprimere le proprie potenzialità».