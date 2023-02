Partito Democratico, domenica le primarie: 60 seggi nella Marca, 5 a Treviso

Partito Democratico alla prova delle primarie: domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, anche a Treviso e provincia si potrà votare il futuro segretario del Partito Democratico fra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. «Sarà un passaggio fondamentale per la vita politica del nostro partito e di tutto il centrosinistra» dichiara il segretario dell’Unione Comunale del Pd di Treviso, Giovanni Tonella.

Dove votare

Potranno votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. I seggi in cui i trevigiani potranno presentarsi saranno presso la Loggia dei Trecento in Piazza dei Signori, la sede del Pd in Via Stradella Interna A, 4 (laterale di Prato della Fiera e della Restera), la sede del Dopolavoro Ferroviario a San Giuseppe in Via Benzi, un gazebo in Piazza Martiri di Belfiore a Santa Maria del Rovere e presso la biblioteca di Sant’Antonino in Via Sant’Antonino (ex scuola elementare Carrer).

«Presso i nostri seggi verrà anche distribuito del materiale inerente la prossima sfida elettorale del 14 e 15 maggio che ci vede sostenere Giorgio De Nardi con una nostra lista - conclude Tonella -. Siamo orgogliosi che fra i candidati per l'Assemblea Nazionale, che verrà eletta contestualmente al segretario nazionale, siano candidati anche due esponenti del nostro partito comunale: l'avvocata Cristina Meli con Elly Schelin e il capogruppo in consiglio comunale Stefano Pelloni con Stefano Bonaccini. Attendiamo ai seggi i tanti trevigiani che da sempre si confermano interessati a questa giornata di democrazia partecipativa».