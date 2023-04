Comunali 2023, Treviso Civica punta sulle donne: «Diciannove candidate»

Treviso Civica scende in campo a sostegno del candidato sindaco Giorgio De Nardi in vista delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Sabato 1º aprile i capilista Franco Rosi e Maria Buoso hanno reso noti i nomi dei loro candidati in piazzetta Aldo Moro, alla presenza dal candidato sindaco del centrosinistra. Il simbolo della lista è arancione ma la vera novità sono le 19 donne su 32 candidati complessivi. Un'importante quota rosa a sostegno della candidatura di De Nardi.

Il programma

«Dal lunedì a giovedì, soprattutto in centro, Treviso è una città morta, bisogna ripopolarla - le parole di Franco Rosi e Maria Buoso - senza dimenticare i quartieri. Puntiamo a pedonalizzare il centro storico, rendendolo accessibile solo a residenti e disabili cercando di andare ad aumentare i residenti nei quartieri». Tra i punti fermi del programma della lista, oltre ad ambiente e cultura, si affronta anche il tema della violenza giovanile e della scuola. Sardo Infirri Francesco, candidato di Treviso Civica, propone: «Una scuola fuori dal canonico orario dell'istruzione, vissuta anche nel pomeriggio e nelle altre fasce della giornata, per fare attività, per dare casa alle associazioni e per avere dei punti di presidio nei quartieri della collettività».

La lista dei candidati

Franco Rosi, Maria Buoso, Domenico Losappio, Enrica Albanese, Letizia Andreuzza, Martina Arrigoni, Emanuela Barasciutti, Filippo Bellin, Dario Brollo, Anna Cecchetto, Agnese Cremona, Michela Danieli, Raffaele De Cristofaro, Margherita De Masi, Diego De Negri, Alessandro Di Maggio, Moustapha Fall Mohamadou, Laura Fasonato, Lorena Franz, Silvia Ghiotto, Roberta Gubitosi, Paolo Luzi, Alessandro Marangon, Gioia Martignago, Pier Alberto Mascardo, Natascia Mulato, Gianfranco Pozzobon, Francesco Sardo Infirri, Laura Tatto, Ilaria Taurino, Veronica Tornielli e Patrizia Villa.