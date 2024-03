Park Vittoria, Conte: «E' una mobilitazione politica: relatori scorretti, disinformati e offensivi»

Da un lato c'è la soddisfazione di aver sollevato un dibattito che in città non si vedeva da anni, dall'altro c'è qualche sassolino dalle scarpe da togliersi dopo la serata di giovedì scorso, con l'assemblea organizzata dal Pd contro il progetto del park interrato di piazza Vittoria, con toni certamente di forte polemica nei confronti della Giunta. Mario Conte ieri, 1 marzo, ha voluto replicare agli attacchi delle minoranze. «Mi fa piacere che si mobilitino, intanto ci siamo accorti che c'è un'opposizione e credo che questo faccia bene alla città visto che fino ad ora è stata inesistente, o quantomeno dormiente» ha commentato «non ho visto la stessa mobilitazione quando gli stessi protagonisti del palco ieri sera (giovedì ndr) proponevano, imponevano e sottoscrivevano un contratto per realizzare un parcheggio interrato sotto le mura. Non ho visto la stessa mobilitazione di ieri sera quando gli stessi protagonisti di ieri sera, come proposta alternativa al park Vittoria, proponevano park interratto sotto alle mura e Cantarane, portando concretamente le macchine in centro. E quindi è una mobilitazione molto politica: ho visto un numero importante di persone, decisamente meno importante delle firme che dicono di aver raccolto e che io oggi non ho ancora visto perchè devo andare su una piattaforma digitale dove mi ha scritto addirittura un cittadino di Bassano che ha sottoscritto la petizione contro il park Vittoria di Treviso».

Qualche parola fuori posto non è però piaciuta a Conte. «Io rispetto tutte le prese di posizione» spiega Conte «non ho visto lo stesso rispetto da parte dei relatori di ieri sera che ho trovato abbastanza scorretti, disinformati e anche un pò offensivi. Allo stile di questa opposizione ormai ho fatto l'abitudine, noi andiamo avanti con la verità, con i dati concreti e soprattutto con il parere dei cittadini che quotidianamente mi fermano per dirmi di andare avanti con questo parcheggio che è l'inizio di una vera pedonalizzazione, cosa che loro avevano completamente abbandonato. Lo dimostra la scarsità di idee e di progetti che hanno messo in campo».