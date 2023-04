Vedelago, sarà tutta di under-27 la lista a sostegno di Marco Perin

Un sogno, una scommessa, una sfida. Questi i tratti distintivi della lista I Care a sostegno del candidato sindaco Marco Perin che si presenta alle prossime elezioni comunali di Vedelago. Una lista giovanissima. Appena 23 anni di età media, con 7 componenti su 14 con meno di 20 anni di età e tutti (tranne uno) sotto i 27 anni: un record a livello nazionale! Una squadra che, come gli amori di un tempo, è “nata sui banchi di scuola”. Sui banchi della scuola secondaria di primo grado di Vedelago, per la precisione, dove insegna il professor Lorenzo Zanon, 64 anni, originario di Trebaseleghe e nominato cittadino onorario di Vedelago l’estate scorso per il suo essere punto di riferimento per studenti e giovani da tantissime generazioni.

E sarà lui a coordinare la lista il cui nome I CARE è un chiaro richiamo al progetto che da anni lo stesso prof Zanon, con il supporto dell’amministrazione comunale attuale guidata dal sindaco Cristina Andretta porta avanti: l’intento è infatti quello di provocare la parte buona e positiva che ogni persona custodisce nel proprio cuore per dire forte e chiaro “I care”: mi interessa, mi riguarda, mi sta a cuore.

Un progetto, I CARE, che si alimenta dei contenuti proposti dal Museo dei Sogni, Memoria, Coscienza e Presepi allestito alla Cooperativa Arcobaleno ’86 di Feltre dalla Comunità di Villa San Francesco e che pone al centro il concetto di umanità, proprio come il manifesto della lista I CARE, una squadra che esprime: Amore per la vita, Amore per i legami affettivi (famiglia, amici…), Amore per il territorio, Amore per l’ambiente, Amore per la conoscenza e la ricerca, Amore per il proprio paese. E lo fa secondo uno stile preciso fatto di: Moderazione, Umiltà, Correttezza, Rispetto, Dialogo, Collegialità.

Commenta il prof. Lorenzo Zanon: «Questa squadra nasce da un sogno: quello di portare nuova passione civile, generosità, coraggio, curiosità dentro e fuori dal Municipio. Nasce dalla voglia di mettersi in gioco ed esportare nella comunità, tutta la comunità, i valori ed i principi che accompagno il progetto I CARE che da anni portiamo avanti con i ragazzi a scuola. Valori come il rispetto, il dialogo e l’umiltà, che sono tra i capisaldi del nostro modus operandi. Questa lista racconta che Vedelago ha una gioventù splendida; che, Vedelago, pur con i suoi difetti, è un paese meraviglioso. Dice che possiamo fidarci del futuro e che il molto che c’è da fare è uno spazio libero per l’impegno, la creatività, la generosità delle persone. Ci presentiamo come lista civica perché abbiamo il massimo rispetto per i partiti e non ci accodiamo a coloro che li criticano a prescindere ma crediamo che per governare un Comune sia meglio avere le mani libere dal condizionamento delle segreterie politiche. E ci presentiamo, senza riserve, a supporto del candidato sindaco Marco Perin che sosteniamo con convinzione ed entusiasmo per la persona che è e la storia che ha, perché è un uomo libero, preparato, concreto ma anche capace di sognare. E questo ci piace decisamente».

Commenta il candidato sindaco, Marco Perin: «Poter contare su una squadra giovane, anzi giovanissima, libera, piena di energia, entusiasmo come il gruppo I Care mi rende non solo orgoglioso ma mi carica anche di una responsabilità che ben volentieri accolgo. Da anni ho modo di apprezzare la disponibilità, lo spirito di servizio e la visione portata avanti dal professor Zanon tra gli studenti delle medie che nel corso degli anni sono diventati adulti, per questo mi fido ciecamente della sua figura ma anche di tutti i ragazzi che hanno voluto raccogliere questa sfida».

PROFILI DEI CANDIDATI

Lorenzo Zanon (64 anni) ha 64 anni, è padre di tre figli e dal 2009 al 2019 è stato sindaco di Trebaleseghe (PD), dove è nato e risiede con la famiglia. Da quasi 30 anni insegna religione alle medie di Vedelago dove ha conosciuto centinaia di ragazzi, molto dei quali diventati oramai adulti. Ha svolto esperienza di amministratore comunale per 34 anni: dieci come consigliere, dieci come vice-sindaco, quattro come assessore, dieci come sindaco. Ha ricoperto i ruoli di Presidente delle Federazione dei Comuni del Camposampierese; Presidente della Conferenza dei Sindaci Ex Ulss 15 per cinque anni; Presidente PIAR-TRAIN per cinque anni; Presidente IPA Camposampierese per quattro anni. E’ referente di vari progetti all’interno delle varie istituzioni scolastiche in cui ha svolto negli anni la propria attività di docente ed è referente per il Progetto contro la dispersione scolastica (PNRR)

Benedetta Andreazza (Fanzolo – 18 anni)

E’ l’attuale sindaco junior del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze

Lorenzo Beghin (Vedelago- 19 anni)

Rebecca Gastaldin (18 anni)

Tommaso Fuselli (anni 21)

Serena Pattaro (20 anni)

Ferrario Nicolò (anni 19)

Fatime Stojku – 22 anni

Thomas Cecchetto (19 anni)

Anna Comiotto (20 anni)

Federica Butnaru (18 anni)

Marta Fontana (20 anni)

Pestrichella Emanuele (19 anni)

Marco Perin – (25 anni)