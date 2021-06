Casa di riposo "Umberto I", nuovo medico a Montebelluna

Via Ospedale, 54

Se è vero che la graduatoria con gli incarichi dati dalle aziende sanitarie ai medici delle Rsa in Veneto è vuota, grazie anche alla poca lungimiranza nella formazione di medici e infermieri e delle professioni sanitarie in generale, i residenti della casa di riposo "Umberto I" a Montebelluna possono ringraziare la direzione e il consiglio di amministrazione in collaborazione con l’ufficio convenzioni Ulss 2, che al momento delle dimissione della dottoressa Maria Iossa avevano già individuato un possibile sostituto.

Il dottor Pietro Cerchiaro è un medico di comprovata esperienza professionale, laureato all’Università degli studi di Padova nel 1996 dove ha conseguito anche l’abilitazione, già conosce la struttura in quanto ha effettuato il servizio civile, esercita la professione nei due ambulatori siti in Caerano Di San Marco e Montebelluna. Tutta la struttura, la direzione e il consiglio di amministrazione hanno voluto ringraziare la dottoressa Iossa per gli anni di collaborazione e lavoro svolto, dando un caloroso benvenuto al dottor Cerchiaro e augurandogli un lungo percorso insieme.