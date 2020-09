Ospedali Bollini rosa, premiate 17 professioniste dell'Ulss 2

La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha coinvolto gli ospedali Bollini Rosa in una nuova iniziativa, volta a celebrare il fondamentale contributo fornito dalle donne durante l'emergenza da Covid-19. Nella consapevolezza del fatto che tutto il personale sanitario ha dato il massimo, Onda ha conferito un riconoscimento a tutte le donne che si sono particolarmente distinte per essere state in prima linea nello svolgimento del loro prezioso lavoro di assistenza e di cura, nella gestione dell’emergenza da Covid-19, nell'ambito del proprio ospedale di riferimento.

A livello nazionale sono state premiate in tutto 206 professioniste, 17 delle quali operative nei sei ospedali dell’Ulss 2. A consegnare il premio lunedì 28 settembre a Milano, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, assieme a Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno, in occasione della presentazione del IV Congresso Nazionale della Fondazione. «Volevamo, con quest’iniziativa, ringraziare tutte le donne che hanno avuto un ruolo chiave nella gestione di questa emergenza sanitaria distinguendosi per il loro essenziale contributo - ha sottolineato Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda - I lunghi mesi dell’emergenza sanitaria hanno visto il personale degli ospedali con i Bollini Rosa in prima linea nella gestione della pandemia, molte lavoratrici hanno dovuto isolarsi dagli affetti più cari: anche la loro salute mentale è stata messa a dura prova». Le assegnazioni sono state decise da un comitato composto da medici e da esperti di settore sulla base delle segnalazioni ricevute dagli ospedali Bollini Rosa, molte delle quali pervenute in particolare da Lombardia e Veneto, le regioni più colpite della pandemia Covid-19. La selezione dei nominativi è stata effettuata attraverso i seguenti criteri: performance organizzativa, responsabilità e abnegazione, capacità relazionale, episodio in evidenza.

«Ringrazio Fondazione Onda per la bella iniziativa, volta a valorizzare il lavoro fatto dalle nostre professioniste nei mesi dell’emergenza e ringrazio, davvero di cuore, tutto il personale sanitario per l’impegno e la dedizione che ha dimostrato nel difficile periodo di emergenza - il commento del direttore generale, Francesco Benazzi - Ringrazio tutti i nostri operatori per quello che stanno continuano a fare perché, non dimentichiamo, l’emergenza non è ancora finita e noi siamo impegnatissimi, ancora, nell’attività di test e tracing, volta a garantire il contenimento del contagio». L’Ulss 2 organizzerà a breve una cerimonia, a livello aziendale, per la consegna del premio, attribuito da Fondazione Onda alle 17 professioniste trevigiane.

I nomi delle 17 premiate

Per l'ospedale di Treviso

-Micaela Romagnoli, Primario Pneumologia

-Marzia Trevisan, Coordinatrice infermieri della direzione ospedaliera

-Maria Vittoria Teso, Infermiere nel reparto di Malattie infettive

Per l'ospedale di Oderzo

-Nadia Tonetto, Coordinatrice infermieri di Ortopedia

-Elsa Clementi, Coordinatrice infermieri di Anestesia Rianimazione

-Sara PadovanCoordinatrice infermieri Blocco Operatorio

Per l'ospedale di Montebelluna

-Lorena Zardo, Primario del Laboratorio Analisi

-Lucia Martinelli, Primario UOC Geriatria

-Catia Morellato, Medico del Pronto Soccorso

Per l'ospedale di Castelfranco Veneto

-Sabina Villalta, Primario di Medicina Generale

-Nadia Cavalli, Coordinatrice infermieri del "reparto Covid"

Per l'ospedale di Conegliano

-Cesarina Facchini, Primario del reparto di Medicina

-Simona Brescianini, Medico del Pronto Soccorso

-Laura Barazza, Coordinatrice degli infermieri di Terapia Intensiva

Per l'ospedale di Vittorio Veneto

-Elena Bertondini, Coordinatrice degli infermieri di Pneumologia

-Cristina Riggi, Coordinatrice degli infermieri di Medicina

-Barbara De Toffoli, Infermiere della direzione dell'ospedale