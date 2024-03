Benazzi replica ai sindacati: «Le criticità verranno risolte entro brevissimo tempo»

«Quando si entra in una casa nuova non tutto può essere a posto. Ma entro brevissimo tempo quelle che i sindacati definiscono criticità troveranno una soluzione defintiva». Lo ha detto il direttore generale della Uls 2 Francesco Benazzi, rispondendo alle sollecitazioni delle organizzazioni dei lavoratori che hanno minacciato la possibilità di arrivare ad uno sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro dei reparti che sono stati trasferiti nella nuova Cittadella della Salute.

«Abbiamo avuto vari incontri - spiega Benazzi - in cui abbiamo portato il nostro punto di vista sulla situazione, che è dovuta al fatto che al momento ci sono reparti dislocati in zone diverse dell'ospedale. Tutte le problematiche che abbiamo incontrato, è stato spiegato varie volte, saranno risolte entro poche settimane. E' chiaro che i ritardi non dipendono dall'organizzazione ed è palese che tutti abbiano a cuore il fatto che il nuovo nosocomio entri a regime nel più breve tempo possibile».

«Di fatto - dice il direttore generale dell'azienda sanitaria - le chirurgie hanno lavorato un po' di più ma, per esempio per quanto riguarda il personale infermieristico, stiamo operando per colmare l'intera dotazione, che è di 121 unità, anche attraverso nuove assegnazioni. Il problema dei medicinali non esiste più grazie alla nuova organizzazione della farmacia mentre per quanto riguarda i trasferimenti dei pazienti stiamo per mettere in piedi procedendo a nuove assunzioni, una unità di trasporto di operatori socio sanitari che sgraverà di molto il lavoro. Gli ostacoli incontrati saranno insomma superati nel prossimo futuro ma ci vuole un po' di pazienza e buona volontà da parte di tutti».