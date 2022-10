Kangourou, il campione italiano di matematica è uno studente trevigiano

Kangourou Italia ha creato molte occasioni di incontro tra i giovani e tra i docenti avviando iniziative che sono state poi adottate anche da altre nazioni. Fra queste: la finale nazionale individuale arricchita da conferenze di interesse generale e preceduta da semifinali regionali presso varie sedi universitarie e le gare a squadre per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le gare individuali sono delle competizioni della durata di 75 o 105 minuti con risposte a scelta multipla o numeriche e sono divise in 6 categorie: "Pre-écolier": per i ragazzi di seconda e terza della scuola primaria, "Écolier": per i ragazzi di quarta e quinta della scuola primaria Benjamin: per i ragazzi di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado, "Cadet": per i ragazzi di terza della scuola secondaria di primo grado, "Junior": per i ragazzi di prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado e "Student": per i ragazzi di terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado.

Nella categoria "Benjamin" quest’anno il primo premio è stato assegnato a Matteo Amadio, studente dell’I.C.1 “Arturo Martini” di Treviso, istituto che già in precedenti edizioni delle gare matematiche nazionali ha visto i suoi alunni ottenere riconoscimenti importanti, quasi a sottolineare come, ancora una volta , l’opinione pubblica sempre critica nei confronti della scuola pubblica, possa essere ribaltata dai fatti in quanto essa, in verità, rimane, sempre e comunque, fucina di formazione per gli uomini e le donne del domani non solo con attenzione alle fragilità, con la presa in carico delle molteplici sfaccettature delle culture multietniche ma anche con l’individuazione e la valorizzazione di talenti e valorizzando quindi le eccellenze per merito di docenti vivaci, infaticabili e di grande professionalità.