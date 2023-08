E' scoppiata la moda del panettone estivo, dove trovare i migliori a Treviso

Il Panettone Estivo è un lievitato realizzato con lo stesso impasto di quello classico, ma ha come protagonista la frutta, per un gusto fresco e aromatico.

Sotto l’ombrellone, nel cesto del picnic, sulle tavole apparecchiate in terrazza compare sempre più spesso il grande lievitato che non è più associato solo al Natale, ma ora al Capodanno dell'estate, il Ferragosto. Non può mancare panettone estivo in tavola il 15 agosto, accompagnato o farcito con gelato alla crema o cioccolato, un abbinamento perfetto.

Pasticceria Max - Treviso

Max Albanese anche quest'anno prepara il Panettone Estivo in due golose novità narricchite dai profumi e dai sapori della stagione più calda dell'anno, novità dell'estate il gusto mojto e aftereight, con un mix di frutta candita di assoluta qualità. Un prodotto freschissimo, estivo e 100% artigianale, che si caratterizza per l'impasto con lievito madre, vaniglia bourbon del Madagascar e un processo di lavorazione lungo una fermentazione naturale. Ananas, mango e coriandolo, Albicocca, pesca, cioccolato bianco e menta. Max consiglia di gustarlo in abbinamento a del buon gelato e/o frutta fresca in riva al mare, bordo piscina, una merenda sotto l'ombrellone o come finale del BBQ di Ferragosto.

Panettoni estivi Gambero Rosso

La sfida del panettone fuori stagione l'ha accettata con successo la pasticceria Olivieri 1882 di Arzignano. Il giovane pastry chef ogni anno riceve il massimo riconoscimento dal Gambero Rosso. Abbinamenti con i profumi dell'estate, la frutta viene unita a fragranze inconsuete: limoni di Sorrento e lavanda fresca, ananas e rosmarino, pesche candite e basilico, il lime messicano incontra i sentori pungenti della menta piperita.Ciliegia rossa varietà Imperiale candita al Maraschino.

Nei supermercati

Il Panettone estivo Borsari - Un prodotto di grande qualità preparato con ingredienti di prima scelta e tecniche di lavorazione che mixano tradizione ed innovazione frutto della cultura e tradizione dei maestri pasticceri veneti di Borsari.

Panettone estivo Galup - il brand pinerolese lo ha voluto ribattezzare Panettone d'amare per assonanza con “da mare”. Due le versioni: con limone candito al profumo di basilico e ai frutti tropicali.

Come servire il Panettone Estivo

Si accompagna con il gelato, un'idea che viene dalla tradizione siciliana di servire la brioche, o un panino dolce, farciti di gelato, a volte guarniti con il latte di mandorla o la panna montata. Si può anche tagliare la base, scavare l'interno con un cucchiaio e riempire con crema o cioccolato per renderlo ancora più goloso.

Il caldo esalta la fragranza

L’estate è la stagione più indicata per gustare al meglio questo dolce. Basti pensare che, in inverno, gli esperti suggeriscono di tenerlo, prima della degustazione, accanto a una fonte di calore perché sprigioni al massimo gli aromi.

