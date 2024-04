Carbonara Day - Al Catenaccio d Coppi

🍝🎉 Partecipa al Carbonara Day con noi, sabato 6 aprile! Ordina una deliziosa carbonara e ricevi un aperitivo in omaggio per te e la tua compagnia! Non perdere questa occasione per gustare un piatto classico della cucina italiana e goderti un drink gratuito in nostra compagnia. Ti aspettiamo! 🍹 👇 Prenota adesso 👇 https://pro.pns.sm/ep2cnq9 📍Via G.Marconi, Catena di Villorba (TV) Info: 📞 392 762 2422 https://fb.me/e/haxtQfNap