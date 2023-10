Treviso, residenti in allarme: «Degrado e rifiuti abbandonati ai giardini di Piazzale Duca D’Aosta»

Residenti esasperati nella zona di Largo Porta Altinia: da settimane i cittadini lamentano casi di abbandono rifiuti e degrado nella zona di Piazzale Duca d'Aosta. Dopo l'ennesimo caso che ha costretto i cittadini a intervenire di persona raccogliendo i rifiuti lasciati a terra per non lasciare l'area verde nel degrado, alcuni residenti hanno deciso di segnalare in una lettera quanto sta continuando ad accadere in città.

«Già da tempo noi trevigiani del quartiere di Porta Altinia segnaliamo episodi di degrado - scrivono i residenti -. A fatica vengono fatti i controlli sui soggetti che insudiciano il parco fronte stazione. Ogni giorno gruppi di balordi si riuniscono, schiamazzano e gettano rifiuti nel parco come se fosse la loro toilette. Fa male vedere un’area verde così bella e importante, abbandonata alle consuetudini di gente tanto poco civile. Le pattuglie si limitano quelle poche volte che arrivano a controllare documenti ed eventualmente ad allontanarli. Purtroppo però questi incivili ritornano carichi dei loro diritti di bivaccare. schiamazzare, forse spacciare ma sicuramente sporcare. Lo considerano un diritto! Nessuno fa loro portar via ciò che abbandonano in mezzo al parco o sugli argini del Siletto. Noi possiamo essere multati se sbagliamo a fare la raccolta differenziata e paghiamo il servzio di nettezza urbana anche per le aree verdi. Questa gente invece trova normale invadere di sporcizia il luogo che li ospita». Come altre volte, i trevigiani residenti in zona hanno raccolto ancora i rifiuti abbandonati nel prato.