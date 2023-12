Presepio artistico di Ramera di Mareno di Piave

Un'oasi di pace è sempre difficile da trovare, specialmente in questo momento storico. Abbiamo attraversato il deserto alla sua ricerca … ed eccola! Cascate cristalline, palme e una ricca vegetazione permettono la vita in un caratteristico villaggio colorato. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di fornire un rifugio sicuro alla Santa Natività, nella quiete e nella pace di quest'oasi a Betlemme, con la speranza che esse si diffondano nel mondo e in ciascuno di noi. Sede dell'installazione: Chiesa Antica di Ramera (Piazza Oberdan - Via Ungheresca Nord 68), Ramera di Mareno di Piave Il presepio aprirà il giorno di Natale fino all'ultima domenica di gennaio, tutti i giorni festivi dalle ore 14.30 alle 18.00. Per eventuali aperture straordinarie si consiglia di telefonare o seguire i canali social. Per informazioni e visite su prenotazione 337 689915 - 333 4636160 - 327 5788379 o scrivere all'indirizzo e-mail stebici@outlook.it Pagina Facebook: Presepio Artistico Pagina Instagram @Presepio_di _Ramera