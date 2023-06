THE RIDE: il viaggio in moto verso Budapest per il 120° di Harley-Davidson

Gallery





Siamo ormai alla fine del countdown per festeggiare il tanto atteso evento dello storico marchio di Milwaukee. Dal 21 al 25 giugno la città di Budapest sarà invasi da migliaia di harleysti e non solo, per il 120° anniversario Harley-Davidson! Da qui, partenza da Venezia, la Crew di Motor Bike Expo di Verona, arriverà alla meta finale dopo aver attraversato quattro stati europei; Italia, Slovenia, Austria, Ungheria. Il progetto THE RIDE vedrà coinvolti veri motociclisti in sella alle loro Harley-Davidson. Un’esperienza on the road davvero unica e indimenticabile per la Crew The Ride di MBE, composta da: Francesco Agnoletto, CEO di Motor Bike Expo in sella alla sua H-D Electra Glide Ultra; Federico Agnoletto, Head of Communication di MBE con la H-D Road Glide Special; Alvise Rigo in sella alla sua H-D Pan America Special; Fabrizio Croce, organizzatore di Eternal City Motorcycle Show di Roma che viaggerà su H-D ST Low Rider S; Marco Cappati, Marketing Manager di Officine Zard su H-D Street Glide. Con loro la redazione della rivista Lowride e non per ultimo, Max Biker HD: fondatore di Carbon Visionary che affronterà il viaggio su una speciale performance bagger H-D Road Glide. Special guest - dagli Stati Uniti - la digital creator Jess Linn che guiderà una H-D Sport Glide. Satya Kraus e Cactus Raazi di Kraus Motor con le H-D ST Low Rider S e Heritage Classic 114. Un bel viaggio di 700 km targato MBE Harley-Davidson, alla scoperta dei 120 anni del leggendario marchio americano, che dal 21 al 25 giugno, la “Crew” di Motor Bike Expo ci guiderà alla scoperta del mito americano caratterizzato dalla cultura e dal divertimento bicilindrico.