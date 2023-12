Treviso Ostiglia, abbandonano i rifiuti e li decorano con gli addobbi di Natale

Ecovandali ancora una volta in azione nella zona di viale della Serenissima a San Giuseppe, tra l'ecocentro Contarina e la Dogana di Treviso. Visto il periodo natalizio, i vandali hanno addobbato i sacchi di rifiuti abbandonati con delle decorazioni natalizie.

Un primo blocco di rifiuti era stato abbandonato oltre tre settimane fa, senza che nessuno degli addetti ai lavori se ne sia mai occupato nonostante le foto segnalazioni inviate. «Adesso, forse, in questa versione natalizia qualcuno se ne accorgerà, si spera» commentano i residenti. Intanto tra gli escursionisti le battute si sprecano: "El par un albero de Nadal destirà.." riferito al mucchio di sacchetti blu gettato sulla rampa che scende verso il Card e la Dogana. E ancora: "i gà zà parecià a base dea panèra par la Befana" additando i due enormi sacconi che da novembre giacciono invisibili solo a chi ha il dovere di rimuoverli e via celiando. Non certo il miglior biglietto d'auguri per le feste per cittadini e turisti della Treviso "green".

Vittore Trabucco