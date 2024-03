Maserada, residenti esasperati: «Traffico insostenibile, rumori dei camion assordanti»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una residente di Maserada sul Piave:

«Lo scorso anno mi ero rivolta alla stampa per portare alla luce un problema, anzi, un grosso problema che si vive a Maserada sul Piave dove risiedo. In questi ultimi mesi il problema è incrementato notevolmente, soprattutto per quanto riguarda il traffico pesante a tal punto da rendere la vita impossibile ai residenti di via Dolomiti e via Spartaco Lantini, dove partono quotidianamente tutti i camion provenienti dalla Pedemontana veneta e dalle zone industriali vicine. Si dorme col rumore dei camion, facciamo colazione col rumore assordante dei camion, viviamo in casa con il rumore assordante dei camion, facciamo telefonate con il rumore assordante dei camion, si pranza con il rumore dei camion, si cerca di riposare con il rumore assordante dei camion, i figli fanno i compiti con i rumore assordante dei camion, si fa cena con il rumore dei camion, si cerca di ascoltare la televisione con il rumore assordante dei camion, e si alza, alza, il volume, si cerca di dormire con il rumore dei camion, si viene svegliati in piena notte con il rumore assordante dei camion. E non si prende più il sonno.

Nessuno: uffici, sindaco, provincia, sente il nostro disagio e la nostra difficoltà di vivere in pace nelle nostre case, eppure è stato detto più volte ma forse dovremmo urlare in modo assordante affinché capiscano che così non è più possibile vivere bene. Erano stati affissi anche dei cartelli di protesta lungo via Dolomiti e via Lantini, con scritto "Basta camion", "Stop ai camion" e la polizia subito a toglierli come si dovesse sotterrate la verità. La verità è che non siete riusciti a fare niente signori del Comune di Maserada sul Piave o non volete risolvere questo problema. È vergognoso come un amministrazione comunale abbandoni una fetta di popolazione a vivere in un autostrada. P.s. bello il monumento restaurato. Questa era una cosa importante. Vergogna».