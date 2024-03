Trofeo delle regioni IP 2024: vince la Liguria, ma il Veneto è sul podio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quarantaquattro partite con oltre centosessanta atlete per tredici regioni e quattro giorni di gare. Il Trofeo delle Regioni IP 2024 è riservato alle atlete nate 2009 e seguenti. Si svolge persso il Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Nella fase preliminare le rappresentative regionali sono divise in tre gironi con le partite che si svolgono tra il 27 e il 28 marzo, quindi quarti di finale e semifinali il 29 marzo, finali il 30 marzo. Perde solo con Toscana nei gironi e Liguria in semifinale, la squadra allenata da Claudia Ciocci, e migliora la posizione in classifica di una posizione rispetto all'anno scorso e si piazza al terzo posto, superata solamente dalle fortissime Liguria e Sicilia, mettendosi dietro squadre blasonate come il Lazio, la Toscana e la Lombardia. Presente nella rappresentativa Veneto un'unica atleta trevigiana, Zugno Eileen, originaria di Preganziol, che si allena tutt'ora con la squadra di pallanuoto della Stilelibero Preganziol. Un piazzamento che vale la medaglia di bronzo e l'iscrizione del Veneto e di queste ragazze nell'albo del Trofeo delle Regioni IP 2024. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Gianpiero Mauretti presidente comitato Lazio della FIN, Fabio Conti dirigente federale, Maurizio Mirarchi coordinatore tecnico delle squadre nazionali giovanili femminili, Giacomo Grassi e Aleksandra Cotti tecnici federali e Manuel Bombelli assistente tecnico. Un plauso a tutta l'organizzazione e soprattutto a queste ragazze, che si sono fatte valere, dimostrando di essere la terza forza in Italia e hanno ottenuto un'accoglienza da vere campionesse al rientro in terra Veneta!