A Vittorio Veneto sono stati incoronati i Migliori Pasticcieri Juniores

Si è concluso con grande successo il Campionato Nazionale di Pasticceria Istituti Alberghieri, un evento organizzato con passione dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), in collaborazione con l'Istituto Professionale "A. Beltrame" e con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del merito. La competizione, tenuta a Vittorio Veneto, ha visto la partecipazione di 60 giovani provenienti da 30 scuole di tutto il Paese e ha avuto come tema la realizzazione di una monoporzione, e il relativo packaging, utilizzando come ingrediente base il miele delle Dolomiti DOP. Ad aggiudicarsi il primo posto assoluto Filippo Fois e Sara Gioia Montisci dell’Istituto Superiore “D. Azuni” di Cagliari con la monoporzione “Kondura”, termine greco che fa riferimento alla tipica gondola e che incarna l'eleganza e la tradizione veneziana. Il dolce, in cioccolato e miele di Acacia delle Dolomiti DOP con un croccantino alla nocciola e caramello, ricoperto di glassa fondente, si è distinto per la complessità della stratificazione, l'equilibrio dei gusti e l'attenzione alla sostenibilità ambientale con un packaging totalmente in sughero. Sul podio, al secondo posto, l’Istituto Alberghiero "G. Renda" del Comune Di Polistena, Reggio Calabria, con Ahmed El Haqavi e Antonella Vanesca, mentre la medaglia di bronzo va ai concorrenti Julian Mella e Alessio Michelini dell’“Ecole Hotellerie de La Vallee d'Aoste" di Chatillon, Aosta.